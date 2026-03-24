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    首頁 > 國際

    哥倫比亞軍機剛起飛就墜毀 機上125人已知8死逾80傷

    2026/03/24 07:00 即時新聞／綜合報導
    一架載有125人的哥倫比亞空軍運輸機，23日驚傳在南部地區墜毀，目前傳出有8人罹難、超過80人受傷，當局目前持續進行搜救，並調查墜機原因。（路透）

    一架載有125人的哥倫比亞空軍運輸機，23日驚傳在南部地區墜毀，目前傳出有8人罹難、超過80人受傷，當局目前持續進行搜救，並調查墜機原因。（路透）

    一架載有125人的哥倫比亞空軍運輸機，23日驚傳在南部地區墜毀，目前傳出有8人罹難、超過80人受傷，當局目前持續進行搜救，並調查墜機原因。

    據外媒報導，哥倫比亞一架空軍運輸機在運送部隊時驚傳於該國南部的亞馬遜（Amazon）地區墜毀，據指該架飛機是在起飛不久後發生意外，機上載有114名乘客和11名機組人員，普圖馬約省（Putumayo）省長嘉布瑞爾（Jhon Gabriel Molina）表示有8人罹難、超過80人受傷，空軍司令席瓦（Fernando Silva）則透露有48名傷者已從飛機殘骸中被救出並送往醫院。

    報導指出，該架飛機為美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的力士C-130式（Hercules C-130）運輸機，有影片顯示，飛機才剛從萊吉薩莫（Puerto Leguizamo）起飛幾秒鐘就墜向地面，墜機地點距離市區僅約3公里，且靠近秘魯邊境。

    一架載有125人的哥倫比亞空軍運輸機，23日驚傳在南部地區墜毀，目前傳出有8人罹難、超過80人受傷，當局目前持續進行搜救，並調查墜機原因。（歐新社）

    一架載有125人的哥倫比亞空軍運輸機，23日驚傳在南部地區墜毀，目前傳出有8人罹難、超過80人受傷，當局目前持續進行搜救，並調查墜機原因。（歐新社）

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