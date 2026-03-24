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    首頁 > 政治

    柯文哲宣判倒數2》自稱合法卻頻遭打臉！便條、公務員證詞都是破口

    2026/03/24 08:16 記者楊心慧／台北報導
    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，柯文哲始終否認犯罪，針對京華城一案常說「所有公務員都說本案合法」，不僅多次在法庭嗆聲，甚至還朝檢察官丟水瓶，但其實柯過去親手於便利貼寫下「加速行政流程，讓京華城早日完工」，親筆指令的鐵證，以及12名市府官員或公務員皆指京華城案無前例，以個案變更給予容獎，有公平性問題，打臉柯文哲的種種說法。

    柯文哲對京華城案常稱「不知情、未下指示」，但他在市長第一任期，曾收到威京集團主席沈慶京轉交的想增加京華城容積率的陳情書後，柯以便利貼交辦時任副市長林欽榮研議，林當時即建議應回歸容積率管制、應透過行政訴訟處理，以降低後續爭議。檢察官認定，柯正是知悉案情敏感，才以「手諭」要求審慎處理。

    然而2020年10月，柯又親筆下紙條指示副市長彭振聲「加速京華城行政流程」，令檢方認定，柯此舉明確指示，才會讓原非都更案件的京華城得以套用都更容獎，取得20%容積獎勵，換算樓地板面積近12萬平方公尺、利益逾百億元，且不需依《土管條例》回饋7成獲利給市府，引發重大圖利質疑。

    柯文哲過去曾在市政白皮書批評過「非都更卻申請都更獎勵」惡例，還曾在都市更新論壇，說過容積獎勵常涉及圖利財團，坦承京華城是燙手山芋，放手就有百億差距，沒想到沈慶京從2020年與柯接觸後，市府態度卻由保守轉為放行，柯決行通過並親筆要求加速流程，還被發現沈慶京在2020年3月以7名員工的名義捐款210萬元給民眾黨，時間點引發外界聯想。

    檢察官廖彥鈞去年12月15日曾在法庭列舉12名涉案人員的意見，從副市長到承辦人員皆指出，本案不符都更條件、無前例可循，卻以個案給予容積獎勵，公平性備受質疑，進一步削弱柯「依法行政」的主張。

    至於政治獻金案，檢廉於柯文哲家中查扣的A1-37行動硬碟，有份帳冊，被記錄人基隆市副市長邱佩琳、「博奕教父」陳盈助的親信邱清章等人，均證稱有依Excel檔中的數字，捐錢給柯文哲，證實數字代表「錢」，金額是「萬元」，其中有筆記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，也被證明為賄款。

    京華城案與政治獻金案中，柯文哲多項「依法行政、尊重專業」或「程序合法」的說法，均遭檢調或監察機關認定與事實有所落差，也再再打臉他的說法。

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