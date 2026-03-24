柯文哲宣判倒數3》從政12年跌落神壇！自詡清廉全破功

柯文哲2014年提出對「錢與權力」的警覺，形容「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來」，當年他以無黨籍的政治素人之姿大贏連勝文24萬票，寫下歷史性的一頁。（資料照）

前台北市長柯文哲2014年在民進黨禮讓下，以政治素人之姿擊敗國民黨前主席連戰之子連勝文，崛起政壇。然而短短12年，自詡清廉的柯文哲卻從神壇跌落，從反財團、不搞政黨派系、不設基金會，如今卻與自己曾形容「刀叉吃人肉」的財團互動密切，創立台灣民眾黨，設立眾望基金會、新故鄉協會，還成立木可公司涉嫌規避監督機制並挪用資金，前後對照令人唏噓。

柯文哲早年以「政治素人」形象崛起，2018年間曾自稱：「我沒有政黨、沒有財團、沒有基金會，我家也沒有開公司，也不是家裡很有錢。」強調自身不受既有政治與資本體系影響。但柯後續不僅創立台灣民眾黨，亦成立眾望基金會，並設立木可公司，外界並點名與威京集團、新光集團等企業關係密切，還多次與大財團吃飯，打臉過去說法。

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柯文哲過去多次以強烈語言批判金錢與權力的關係，曾形容財團是「刀叉吃人肉」，企圖切割政商關係，也曾直言「藍綠一樣爛」，批評台灣政治是分贓體制。如今卻因京華城案與政治獻金爭議，被指與財團互動密切、甚至涉入金流問題，形成強烈對比。

更諷刺的是，柯文哲早在2014年即提出對「錢與權力」的警覺，形容「錢就像魔戒，掛上去就捨不得拿下來」，強調金錢會腐蝕政治，導致競選規模不斷擴大，破壞清廉政治。他當時主張降低競選經費，甚至認為「最好的方式就是不要賺那麼多錢」，並由競選辦公室承諾，選後不設基金會，競選餘款將全數捐作公益。

柯文哲2017年接受《台灣名人堂》專訪時，更將「不設基金會」視為自己最引以為傲的事，直言一旦設立基金會，就會有金流進入，影響公正執政；他甚至坦言「其實很想設，但這就像魔戒，套上去就拿不掉」。

然而僅數年後，這些承諾逐一鬆動；2022年12月28日，柯競選辦公室正式公布基金會名稱；同時也成立多個相關組織與公司，外界質疑政治資源與資金流向逐漸複雜化，與當年「拒絕魔戒」的宣示背道而馳。

柯文哲2018年曾強調「我沒有政黨、沒有財團、沒有基金會，我家也沒有開公司」，試圖凸顯與傳統政治的距離，但後續發展顯示，其不僅創黨、設立基金會與公司，亦被點名與沈慶京等財團人士互動頻繁，政治與資本間的距離，已不若當初所言。

在政治路上，柯文哲也曾質疑「為什麼台北市長最後都要去選總統」、「不要把市長當跳板」，但最終仍親自投入總統大選；在制度面，他主張政治透明、不搞派系，但在京華城案，卻被質疑決策過程不透明，並被批建立「柯家軍」體系。

從「拒絕金權」到「深陷金流爭議」，從「刀叉吃人肉」到與財團往來，從「不設基金會」到親手建立體系，從「沒有政黨」到創黨參選總統—這些片段拼湊出的，不只是政治生涯的轉變，更是場人設與現實間的劇烈碰撞。柯文哲僅12年就從神壇跌落，過去的柯文哲正在打臉現在的柯文哲，且仍在上演中。

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