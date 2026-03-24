藍白護航李貞秀突變代理召委 張育萌批藐視法律：立法院變家家酒

民進黨立委黃捷昨日在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事，引發民進黨立委強烈抗議。（資料照）

中配李貞秀爭議延燒，民進黨立委黃捷23日在立法院內政委員會質詢時，國民黨籍召委廖先翔突然先行離開，改由中配李貞秀坐上主席台主持議事，讓黃捷質疑藍白「小動作不要那麼多啦！」。台灣青年世代共好協會理事長張育萌直言，如果廖先翔突然有事，應該優先請李柏毅暫時輪值。他批評藍白聯手搞這一齣大戲，就是為了讓違法立委李貞秀不只質詢，還要坐上主席台。讓整個內政委員會變家家酒。

張育萌在臉書發文指出，廖先翔竟然直接請李貞秀坐上主席台，藍白聯手藐視國家法律，只為了讓李貞秀一一圓政治大夢。

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張育萌說明，23日上午10點43分，內政委員會輪到黃捷質詢。結果黃捷才剛站上質詢台，20 秒後國民黨的召委廖先翔就突然走下主席台，從黃捷背後走過去，直接消失在人海中。黃捷的表情非常震驚，因為主席台上傳來李貞秀的聲音。

張育萌質疑，這就是最扯的地方，廖先翔多用力護航？他完全無視李貞秀有雙重國籍，違法登記參選不分區立委，還直接讓李貞秀坐上主席的座位。黃捷立刻喊說「主席要是立法委員的身分，請時間暫停，請不要沒收我質詢的權利。」結果，李貞秀堅持「我是代理召委，時間繼續。」

張育萌批評，台下民眾黨的委員又立刻搖身變成李貞秀的保母，幫忙喊話說「她是代理召委！請尊重代理召委！」黃捷一再要求時間暫停，只是不希望自己的質詢時間被剝奪。結果，李貞秀根本不放在眼裡，跳針7次囂張地拿麥克風說「代理召委宣布時間繼續。」

張育萌質疑，這真的很沒水準。因為李貞秀自己上質詢台時，民進黨的委員抗議，她也喊時間暫停。怎麼輪到你當召委，遇到爭議，就不管其他立委提出的要求？過了兩分鐘，廖先翔才走回會議室，回到主席台。李貞秀自己默默走回台下。事實上，所有委員會都有兩位召委，每週輪值當主席。內政委員會的另一位召委李柏毅也在現場，如果廖先翔突然有事，他應該優先請李柏毅暫時輪值。

張育萌砲轟，藍白聯手搞這一齣大戲，就是為了挑戰中華民國法律，讓違法立委李貞秀不只質詢，還要坐上主席台。這不就是在告訴那些合法、乖乖放棄雙重國籍、雙重戶籍的人，他們都太天真，只要藍白喜歡，就可以藐視國家法律，只為了一圓李貞秀個人的政治大夢。

張育萌在文末諷刺，「整個內政委員會變家家酒，只要顏色對了，在這裡只要許願，藍白就幫你把後門開好開滿，一定使命必達」。

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