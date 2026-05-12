趁熟睡退褲強行翻正面摸......台灣戲曲學院狼師李菄峻性侵4學生起訴 

2023年6月台灣「#MeToo」運動期間，台灣戲曲學院教師李菄峻被指控長年性侵、猥褻未成年學生，士林地檢署查出他先後利用4名少年男學生熟睡之際，撫摸、吸吮其生殖器，若遇反抗即轉為強制性交，今日偵結依成年人對未成年人強制性交、強制猥褻等罪提起公訴。（資料照）

2023年6月台灣「#MeToo」運動期間，台灣戲曲學院教師李菄峻被指控長年性侵、猥褻未成年學生，最遠溯及到20年前的2006年，監察院去年2月通過糾正該校與教育部，士林地檢署介入調查，查出他先後利用4名少年男學生熟睡之際，撫摸、吸吮其生殖器，若遇反抗即轉為強制性交，今日偵結依成年人對未成年人強制性交、強制猥褻等罪，將李男提起公訴。

檢警調查，李菄峻自2007年起在台灣戲曲學院任教，明知被害學生正值青少年時期，性自主觀念恐尚未發展成熟，且校風有濃厚的師徒制、學長學弟制，具有權力結構的特殊性，學生也畏懼教師掌握演出機會的權勢，李藉此對學生上下其手。

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調查指出，2017年間李東峻率學生至台北市大龍峒保安宮演出後，因時間已超過收假返回學校宿舍的時間，李邀請一名高二男生到他的內湖住處過夜，趁對方熟睡偷摸其生殖器，男生驚醒將手撥開，並以棉被裹住自身、翻身側睡躲避，又以手護住下面，但李菄峻仍強行將他身體翻正，伸手進男生內褲裡強行撫摸。

檢警追查，2009年9月李菄峻也將一名大二男生留宿於內湖家中，趁其熟睡時脫掉下褲為學生口交；2006至2007年間，一名高二男生由於未登記學校住宿，無法返校住宿，李邀他回家過夜，半夜趁他睡著時脫褲口交。

李男2008年又利用學校建教合作的劇團合作訓練、表演時，在劇團大通舖強摸被他指定睡他旁邊的指導學生下體打手槍，之後又在被害人升大一的暑假期間，在劇團宿舍趁同一名男生熟睡時，脫掉其褲子為其口交，學生驚醒坐起來，又被他推倒強行口交。

士檢今偵查終結，將李菄俊依10件成年人故意對少年犯「強制性交、猥褻、乘機性交」等罪，提起公訴。檢察官建請法院審酌李男是學校教師，本應盡教師責任照料、保護學生，卻為滿足一己私慾而對4名未成年學生逞其犯行，造成被害人身心靈遭受難以抹滅的創傷，對社會產生負面影響，請求量處適當刑度。

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