軍隊內部真反了？中共軍報突發文批張又俠 急喊：要讓習主席放心！

張又俠落馬引發國際熱議。（美聯社檔案照）

中南海二把手、中共中央軍委副主席張又俠被官宣落馬，近來相關傳聞不斷，最受熱議的是習近平對張又俠開刀，引爆中共高層內部矛盾，對習領導的質疑越來越多。而中國解放軍報今（31日）突發文，查處張又俠是「反腐敗鬥爭重大勝利」，要全黨全軍跟緊習總書記，專家認為這坐實這幾天有關中共軍心不穩的傳聞。

中國國防部24日宣布，張又俠和中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉「嚴重違紀違法」遭調查，掀國際輿論譁然，但中國官方宣傳一度沉寂。據稱在解放軍受到尊重與愛戴的張又俠被習近平開鍘後，黨軍中對習的不滿意見劇增，各戰區都出現抵制軍令狀況，中共黨中央為了正當化打擊張又俠，還利用外媒放出張又俠是叛國賊，對美國外洩核武機密，意圖形成海外輿論壓力，從而讓黨政軍接受對張又俠的定罪，但這幾天看來似乎是反效果。相關傳聞近日在網上不斷出現，外界也越來越好奇真相。

請繼續往下閱讀...

就這麼剛好的，中國解放軍報今天突然發布文章，宣布堅決查處張又俠、劉振立是「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」，這證明不管職務多高、權力多大，在黨紀國法前「一律平等」，只要搞腐敗就絕不姑息。文章還呼籲，全軍要「繼續堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，全面貫徹新時代政治建軍方略，堅持黨對人民軍隊絕對領導。貫徹軍委主席負責制，堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心。」

對此，據《大紀元》報導，台灣國防安全研究院研究員沈明室直言，中共一向是缺什麼喊什麼，事發這麼多天過去，軍報還特地發文批判張又俠和劉鎮立，此舉就坐實解放軍確實軍心不穩，甚至出現反彈聲浪。軍事專家蘇紫雲也指出，這篇文章凸顯中共的心虛，指控張又俠和劉鎮立挑戰軍委主席負責制，事實上就是中共政治和軍事分裂的開端。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法