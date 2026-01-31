衝康？網揪黃國昌偷使眼色 1女亂入讓柯文哲難看畫面曝！

黃國昌朝鏡頭外使眼色。（圖翻攝自民眾之聲YT）

民眾黨前主席柯文哲和將在明（2/1）卸任立委的現任主席黃國昌，今（31日）跟著同黨議員參選人到北市南門市場發春聯，自稱柯文哲學妹的女子突亂入，情緒激動向柯陳情「為什麼我買不起台北房子？」，讓柯文哲尬在原地，黃國昌則當場閃人。事後有網友眼尖發現，女子出現前一秒，黃國昌朝鏡頭外「使了一個眼色」，笑稱該名女子很可能是黃國昌失去立院舞台前，刻意要給阿北難看安排的一齣戲碼！

柯文哲、黃國昌今日現身南門市場發春聯，替自家參選人吳怡萱、許甫和張志豪助選拉票，並接受媒體聯訪，民眾黨YT也全程直播，不料記錄下尷尬一幕。聯訪結束後，突然衝出一名女子對著柯文哲說「我有幾句話想問柯……」，吳怡萱見狀趕忙擋在柯文哲前面，詢問女子身分，女子宣稱「我是柯文哲的學妹」，接著女子情緒有些激動地問柯文哲，她在大安區長大，考上醫學系，為什麼都35、36歲了，還買不起附近的房子？這世界還有公平正義嗎？

女子出現時，黃國昌直接閃人，留下柯文哲等人留在原地，耐心聽女子抱怨，最後柯文哲似乎也不知道怎麼回答，撓了撓頭離開現場。

這段畫面曝光後，隨即掀起網友熱議，有人眼尖發現黃國昌回答完記者問題時，朝鏡頭外挑了一下眉，使了個眼色，隨後記者聯訪結束，女子馬上亂入，黃國昌則馬上離開，忍不住懷疑「這到底是不是黃嫌安排的演員？」、「卸任立委就衝康阿北」、「原來是黃國昌設計來給阿北難看的假路人」、「手路有夠粗糙」、「這種暗示眼神感覺很真耶」、「眼神給出去，他的身體呈現了一個X型，靈動！」、「難看到好好看」。張益贍也轉發影片，幫忙設計台詞，「換你上，給阿北難看！」

隨後一名女子亂入給柯文哲難看。（圖翻攝自民眾之聲YT）

