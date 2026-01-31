為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿巴斯港突傳大爆炸！伊朗革命衛隊駁斥海軍司令遭暗殺傳聞

    2026/01/31 21:41 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗阿巴斯港。（REUTERS）

    伊朗阿巴斯港。（REUTERS）

    美國大軍部署伊朗周邊之際，伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）31日傳出爆炸，原因不明。社群媒體流傳，爆炸是針對伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）海軍司令。但這項說法遭革命衛隊駁斥。

    《法新社》、《路透》31日報導，伊朗國營媒體報導，爆炸發生在臨波斯灣荷莫茲海峽的阿巴斯港莫勒姆大道上一棟8層樓建築，「摧毀兩層樓、數輛車和幾家商店」。救難和消防人員正在現場救援。伊朗通訊社（IRNA）引述阿巴斯所屬霍爾木茲甘省危機管理首長部門首長哈桑札德（Mehrdad Hassanzade）說法，這起事件中的傷患正被送到醫院，正在調查爆炸原因，他未透露傷亡數字。

    伊朗國營電視台播出的畫面顯示，建築物立面被炸飛，暴露出建築物內部，瓦礫四散。另一家伊朗媒體報導內容類似，也無爆炸原因細節。

    這起爆炸時值美國總統川普多次發出警告，並已在該區域部署一支航空母艦打擊群。社群媒體流傳，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令是這場攻擊的目標，但是遭該組織駁斥為「徹底不實」，否認其海軍部隊在該省的建物遭到攻擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播