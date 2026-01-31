阿巴斯港突傳大爆炸！伊朗革命衛隊駁斥海軍司令遭暗殺傳聞

伊朗阿巴斯港。（REUTERS）

美國大軍部署伊朗周邊之際，伊朗南部阿巴斯港（Bandar Abbas）31日傳出爆炸，原因不明。社群媒體流傳，爆炸是針對伊朗精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）海軍司令。但這項說法遭革命衛隊駁斥。

《法新社》、《路透》31日報導，伊朗國營媒體報導，爆炸發生在臨波斯灣荷莫茲海峽的阿巴斯港莫勒姆大道上一棟8層樓建築，「摧毀兩層樓、數輛車和幾家商店」。救難和消防人員正在現場救援。伊朗通訊社（IRNA）引述阿巴斯所屬霍爾木茲甘省危機管理首長部門首長哈桑札德（Mehrdad Hassanzade）說法，這起事件中的傷患正被送到醫院，正在調查爆炸原因，他未透露傷亡數字。

伊朗國營電視台播出的畫面顯示，建築物立面被炸飛，暴露出建築物內部，瓦礫四散。另一家伊朗媒體報導內容類似，也無爆炸原因細節。

這起爆炸時值美國總統川普多次發出警告，並已在該區域部署一支航空母艦打擊群。社群媒體流傳，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令是這場攻擊的目標，但是遭該組織駁斥為「徹底不實」，否認其海軍部隊在該省的建物遭到攻擊。

