    首頁 > 社會

    台中狠母疑餵藥3歲、8歲小兄弟雙亡 檢當庭逮捕殺人罪聲押禁見

    2026/01/31 20:28 記者許國楨／台中報導
    檢察官楊凱婷今晚複訊陳女後，向法院聲押禁見。（記者許國楨攝）

    台中市西區今（31日）凌晨驚傳人倫悲劇，31歲陳姓女子疑對年僅8歲、3歲兩名幼子餵食不明藥物，導致小兄弟雙亡，檢方晚間複訊後，認定陳女涉犯殺人罪嫌疑重大，當庭逮捕並向法院聲請羈押禁見。

    今日凌晨1時許，第一分局接獲通報，西區向上路一處大樓內有女子情緒不穩，且屋內兩名孩童已無生命跡象，警消到場後，立即將3歲、8歲男童送往林新醫院及中國醫藥大學附設醫院急救，但兩童經搶救仍宣告死亡。

    據了解，陳女在警詢時情緒激動，對於關鍵過程多以「不知道」、「忘記了」回應，始終無法清楚交代動機，台中地檢署獲報後即刻啟動婦幼保護應變機制，由婦幼保護專組檢察官楊凱婷成立專案小組，指揮警方封鎖現場、蒐證保全相關事證，並會同法醫進行相驗，後續將擇期解剖，以釐清確切死因。

    而案經檢方指揮警方採集案關跡證，及訊問相關證人並命具結後，認定陳姓母親涉犯刑法第271條第1項殺人罪之嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序之進行，訊後當庭逮捕並向台中地院聲請羈押禁見。

    檢方說，本署將持續指揮專案小組，全力追查相關事證，儘速釐清兩名男童死因與案件全貌，對涉嫌不法者依法嚴查究辦，並持續與警政、社政及相關單位密切合作，強化兒少保護網路，防止憾事再度發生。

    警方拿著證物配合檢方相驗。（記者許國楨攝）

    熱門推播