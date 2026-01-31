館長直播賣中國酒慘了！ 新北財政局：已進入行政調查程序

館長在直播秀出中國的酒。（圖翻攝自YT:館長惡名昭彰） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

網紅「館長」陳之漢近來時常發表親共言論，並開始到中國直播帶貨，引發不少爭議。近日他竟在直播時，公然拿出中國威士忌禮盒宣傳，不少網友質疑違反《菸酒管理法》並向政府檢舉。對此，新北市政府財政局回信網友指出，該案目前已經進入行政調查處理程序。

館長22日在其YT頻道「館長惡名昭彰」開直播，後半段開始宣傳自己在中國批來的商品時，竟在鏡頭前拿出中國酒商的威士忌，標榜他開出的價格「台灣絕對沒有」，除了大讚中國酒品便宜，還宣稱附贈酒杯、酒壺。畫面一播出，立刻有網友質疑，國外帶回的酒禁止轉賣，網路也不能賣酒；另外，館長直播中，也沒有依規定標出酒類警語，已經向相關單位檢舉違反《菸酒管理法》。

對此，館長忙辯稱「那個不是酒」，並表示他是用空瓶裝紅茶，他也沒有要在台灣賣，痛批青鳥就是「要弄死我」。

粉專「噁名昭彰」今日曬出一封新北市政府財政局的回信，回信中寫：「您於115年1月27日向財政部國庫署檢舉Youtube平台直播網路販售酒品且未標示警語，涉嫌違反菸酒管理法一案，因同一案情已有他人檢舉，該案目前已進入行政調查處理程序。」粉專也驚呼：「大家也太踴躍了。」

新北市政府財政局回信網友指出，該案目前已經進入行政調查處理程序。（取自粉專「噁名昭彰」）

