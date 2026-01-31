蔣萬安在中國高人氣「台灣人喜歡嗎？」 網回酸：台版毛新宇

台北市長蔣萬安在中國網路上擁有高人氣。（記者田裕華攝）

中國網友在抖音看到，有中國人寄信給台北市長蔣萬安，竟收到回信，在Threads詢問台灣網友「喜歡蔣萬安嗎？」因為他在中國人氣很高，高到中國人只認識蔣萬安這位市長，遭網友回諷，「台版的毛新宇」（毛澤東的孫子），更有網友說，「幹嘛浪費公費郵資回信給中國人」。

蔣萬安去年12月28日赴中國上海出席雙城論壇，中國社群平台出現不少他的影片，不同於台灣其他政治人物會被限制、封鎖，提及蔣萬安的貼文、短影片在中國網路有高人氣。有中國國中生特地寫信寄到台北市政府給蔣萬安，以表欣賞。

對此，網友嗤之以鼻，「上一個你們喜歡的台北市長叫柯文哲，現在正帶著嫌疑犯專用的電子腳銬」、「你們喜歡可以帶回中國」、「他阿公最喜歡打共匪」、「蔣萬安這種人在中國官員中可是高標，在台灣是低標」、「思考一下，以中國的輿論環境，為什麼台灣的民選首長能有這麼高的聲量」、「他應該很高興中國人喜歡他，畢竟他是走偶像路線」、「習下蔣上，刻不容緩」。

台北市政府回信給中國人的信封。（擷取自社群平台「Threads」）

台北市政府回信給中國人的信件內容。（擷取自社群平台「Threads」）

