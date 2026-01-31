德式幽默？霍諾德爬101經過辦公室 「德國在台協會」這句話戳中網友

德國在台協會分享霍諾德（Alex Honnold）爬101時經過他們辦公室的影片（擷取自臉書）

德國人沒幽默感的刻板印象深植人心。不過，德國在台協會，近日成功以一句話粉碎了這個刻板印象。影片中，德國在台協會分享了徒手攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）爬101時經過他們辦公室的影片，笑稱下次要來拜訪，「可以搭電梯，不用從外面爬」，一句話引發熱議。

德國在台協會29日在臉書發文，開玩笑表示：「親愛的Alex（霍諾德），想要造訪本會有更簡單的方法。我們來說明一下。」文中並附上影片表示，「稍微提醒大家，如果要來我們辦公室辦簽證，可以坐電梯，不用從外面爬上來。」

影片曝光後引發熱議，目前已有近1萬人點讚，影片也有近30萬次觀看。網友紛紛留言：「德國已經不是德國了，居然這麼有幽默感」、「德國人竟然也是會講笑話」、「從外面爬上去的能不能免預約？」、「跟貴國Termin（德文：預約、約定）的預約速度相比，Alex用爬的保證快上五百倍」、「誰說德國人沒有幽默感」。

