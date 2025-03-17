「小翁立友」脫險返台不敢相信恢復自由！曾絕望錄遺言給爸媽

「小翁立友」陳康岳14日晚間平安返台。（王元照提供）

2025/03/17 00:14

〔記者許國楨／台中報導〕台灣商演歌手「小翁立友」陳康岳，去年9月前往泰國洽談生意，遭人蛇集團綁架賣至緬甸詐騙園區，期間曾因絕望預錄遺言給父母，所幸歷經數月談判，其魔術師好友王元照與家屬四處奔走，最終湊齊30萬元贖金得以在本月14日平安返台，但因長期遭虐，身上布滿傷痕，整整瘦了10公斤，身心狀況仍需時間調養。

39歲陳康岳去年9月飛往泰國洽談生意，與友人搭乘包車後失聯，事後家屬發現他手機定位在泰緬邊境，立即報案求助，陳的魔術師好友王元照（可樂）得知消息後，積極尋求援助，並透過當地消息人士掌握陳生死狀況，與詐騙集團展開漫長談判。

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起初詐團開價100萬美金（約新台幣3200萬元）才肯放人，經多次協商後，最終將贖金壓低至30萬元台幣，可樂與陳家人先自掏腰包籌出10萬元，並透過緬甸台商幫忙籌得20萬元，才成功換回陳的自由抵泰國，然而，最後仍欠缺機票錢，不得不請託立委協助籌措資金，最終得以在本月14日平安返台。

王元照說，陳在緬甸被3個園區轉賣被迫電信詐騙，業績未達標遭電擊、毆打，陳向外界求救被詐團發現後，被毒打一頓關進「小黑屋」，再繼續上銬、虐待，導致陳身心受創，甚至去年10月還收到陳寄來的影音檔遺書。

期間他除求神問卜也開始請託周遭好友幫忙，甚至直播魔術表演時，也請粉絲幫救人，而陳回台前暴瘦逾10公斤，也蒼老不少，經過數月談判曾差點破局，最後才把陳救出，但陳一直到今天一直覺得是不是在作夢，在緬甸的時候，只要睡著夢到都是家裡點點滴滴，醒過來就很沮喪，結果真的回到台灣，現在還不太相信。

王元照感概說，陳在詐騙園區時曾一度想放棄，還透露如果哪天真的失聯然後沒有消息的話，再麻煩把這份影音檔遺書給他的爸爸媽媽，當時他看完影片內容快哭了，只能安慰陳會盡力救他出來，不可以放棄，而陳遭囚期間因被棍棒、槍托暴力毆打，雙手更被手銬吊掛折磨，導致嚴重受傷，加上長期飲用當地不潔水源，身體也出現感染症狀。

陳因過度驚嚇，平安獲釋至今還無法面對已恢復自由事實，精神陷入恍惚，睡夢中常會驚醒，不敢相信已在台灣家中，目前的身心狀況仍需時間調養。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

陳獲釋抵泰國時，明顯憔悴。（王元照提供）

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