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未禮讓行人罰6000 警：有無號誌路口罰鍰級距不同

埔里鎮民在埔里鎮圓環的路口，被檢舉未禮讓行人收到罰單，他請大家公評是兩部車都違規，還是只有前方一部車違規。（圖擷自「埔里人」地方臉書社團）

埔里鎮民在埔里鎮圓環的路口，被檢舉未禮讓行人收到罰單，他請大家公評是兩部車都違規，還是只有前方一部車違規。（圖擷自「埔里人」地方臉書社團）

2024/04/28 17:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有民眾開車跟在一輛車後方，行經埔里圓環被檢舉未禮讓行人收到罰單，他PO圖文強調因攸關6000元罰款才會貼文，要大家公評，事隔多時今有網友轉貼，提醒一定要禮讓行人，且支持正義的檢舉人。南投縣交通隊表示，有號誌路口未禮讓行人最高罰6000元，無號誌或閃燈路口則汽車罰1500或1800元。

有埔里鎮民上月在臉書貼出圖文，指埔里圓環有檢舉魔人出沒，照片中有2部車往仁愛公園方向行駛，他的車是第2部，當時有行人站在行人穿越道的一端，因為攸關6000元罰款，還要去監理站上課，才請大家評評理，是2部車都違規，還是只有前面的車違規。

當時就有不少網友回應，但看法不同，有人還建議車子一定要與行人距離3條斑線線的枕木紋以上。

今天有網友將該貼文轉分享到「埔里人」地方臉書社團，提醒網友一定要禮讓行人，支持正義的檢舉人。該貼文仍引起熱烈回應，有人指「這樣也檢舉，是有點過份」；但有網友說「大家若建立無號誌路口減速減速的習慣，就會注意到行人，就不會收到紅單！」。

被轉PO貼文的網友，其張貼的照片上方有顯示違規法條為「第44條第2項」，南投縣警局交通隊指出，去年中修法後，違反道交條例第第44條第2項，未禮讓行人處1200到6000元，而處罰級距其實下分有號誌和無號誌的路口，行經無號誌或閃黃、閃紅燈的路口，與有號誌燈的路口，未禮讓行人，機車罰1200元，汽車部分，小型車1500元、大型車1800元；若是有號誌的路口、科技執法拍照取締，皆罰6000元。

有網友在地方臉書社團轉貼上月網友貼文，再次提醒大家要禮讓行人。（圖擷自「埔里人」地方臉書社團）

有網友在地方臉書社團轉貼上月網友貼文，再次提醒大家要禮讓行人。（圖擷自「埔里人」地方臉書社團）

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