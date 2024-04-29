日本沖繩7分鐘起降「最短航線」 業者宣布今年7月底停飛

日本「最短航線」將在今年7月底停飛。（圖擷取自@beernonsagami 社群平台「X」）

2024/04/29 15:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕沖繩的南大東島和北大東島之間直線距離約13公里，連結2個地點的航班飛行時間，全程起降加起來僅有7分鐘，因此這條飛機航線成為了日本「最短航線」。不過近日業者宣布，將在今年7月底停飛這條航線，今後要若要搭飛機在2座島嶼之間移動，必須改繞行700公里，讓當地民眾擔心交通和觀光會受嚴重影響。

根據日媒《產經新聞》報導，航空業界有一詞叫「關鍵的11分鐘（Critical 11 Minutes）」，也就是起飛後的3分鐘與降落前的8分鐘，最容易發生意外事故，不過日本最短航線的飛行時間，卻僅有短短7分鐘。負責經營這條航線的日本琉球空中通勤（RAC）表示，這條航線於1997年10月開設，以沖繩本島的那霸機場為基本點，途經沖繩本島以東360公里的北大東島、南大東島後再返回那霸。

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報導指出，這條航線使用的飛機機型，為全球僅5架的客貨兩用DHC-8-400型螺旋槳飛機，可載70至80名旅客，但為了運載生鮮食品等貨物，而加大貨物室空間，使班機僅能容納50名旅客。琉球空中通勤表示，這條離島航線很少觀光客搭乘，大多是商務用，即使疫情期間仍時常一位難求，然而，旅客需求量極高的這條熱門航線，卻傳出即將停飛的消息。

對此，琉球空中通勤解釋，他們只是廢除現行的「三角運航」方式，今後將改成北大東島與南大東島分別直飛那霸機場，南大東島每天2個往返航班，北大東島1個往返航班，以藉此增加載客數量，也方便2島乘客直接前往沖繩本島，不用再轉機。

不過這項改變，反而會讓相距僅13公里的兩島之間交通不便，原本可直接從一島前往另一島，如今卻改要飛到約360公里外的那霸機場後，再飛360公里到另一島。

北大東村的相關負責人表示，許多旅客會同時到2座島上觀光，但現在改成從那霸機場直飛後，旅客可能只會選擇遊覽一座島嶼，導致當地觀光受影響。

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