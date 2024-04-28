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台中大坑自撞護欄墜3米深山溝 2女傷者吊掛脫困送醫

休旅車自撞土堆護欄墜落水深及膝，落差約3米深的山溝內。（消防局提供）

休旅車自撞土堆護欄墜落水深及膝，落差約3米深的山溝內。（消防局提供）

2024/04/28 17:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區今天上午發生一起離奇車禍，一輛休旅車沿大坑山區道路行駛要下山途中，因不明原因突自撞土堆護欄後墜落約3米深山溝，消防局獲報派遣人車趕往，經協助救出受困的兩名女傷者送醫，其中一人因傷勢嚴重插管治療，另一人則明顯受到驚嚇說不出話，事故原因將由警方進一步調查釐清。

這起車禍發生在今天上午9點多，72歲吳姓婦人當時駕駛豐田休旅車，搭載57歲楊姓女乘客沿北屯區大坑山區往山下行駛，途中行經清水巷一處彎道時，疑恍神加上天雨路滑，車子失控自撞土堆護欄後直接墜落山溝，車子隨即呈側翻狀態，楊女自行脫困後打119求助，自訴車子跌入溪底，有人仍受困。

消防局獲報立即派遣東山分隊4車9名消防人員，由分隊長張啟原帶隊前往搶救，同時通報轄區警方趕往，消防人員到場發現，休旅車翻覆於水深及膝，落差約3米深的山溝內，經使用吊臂吊掛，順利協助受困車內的吳婦脫困，連同楊女都送往台中慈濟醫院。

而兩名傷者均為高能量撞擊受傷，目前吳婦因傷勢較重，仍插管治療中，至於楊女則因明顯受到驚嚇，也無法完整描述還原事發經過，確實事故原因將由警方進一步鑑定釐清。

消防人員以吊臂吊掛，協助受困車內的吳婦脫困送醫。（消防局提供）

消防人員以吊臂吊掛，協助受困車內的吳婦脫困送醫。（消防局提供）

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