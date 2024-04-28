中國問界M7撞車起火3死事故 賽力斯證實：車門無自動解鎖功能

中國華為和賽力斯聯手推出的新能源車問界M7，在山西路段追撞前車並起火釀成3死。（圖擷自微博）

2024/04/28 16:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技巨頭華為和汽車公司賽力斯聯手推出的新能源車問界（AITO），本月26日傳出一輛問界M7在山西追撞前車並起火，存在安全氣囊未彈出、車門無法打開、AEB自主煞車功能未啟動等問題，造成車上3人無法逃生慘遭燒死，賽力斯對此回應公司大部分車款確實沒有碰撞後自動解鎖功能。

從中國微博消息可以看到，道路工人和路過司機在救援起火的問界M7時，只能砸破車窗而無法打開車門，讓外界質疑為何會有這種狀況，賽力斯方面則表示，問界車輛目前大多沒有自動解鎖功能，由於起火車輛的駕駛失去意識，因此無法自行從車內打開車門。

請繼續往下閱讀...

中國網友們看到賽力斯的說法後議論紛紛，不少人痛斥「所以出事就在車上等死？」、「其他車都有自動解鎖功能」，還有人感嘆「好事華為壞事賽力斯」，直指賽力斯被迫出來當華為的擋箭牌。

死者家屬則悲痛表示，她在這起事故中失去了丈夫、胞弟和兒子，她只是想要一個真相，卻不斷遭到華為粉絲聲討，讓中國網友看了相當不捨，直指華為現在根本就是隻手遮天，高呼「抵制華為，從我做起！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法