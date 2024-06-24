日本來台馬來貘猝死解剖 熱緊迫造成循環衰竭

日本來台馬來貘猝死解剖，初步推斷熱緊迫造成循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡。（圖由台北市立動物園提供）

2024/06/24 12:00

〔記者何玉華／台北報導〕原定21日晚間從日本橫濱動物園來台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」，抵台即被發現已無生命跡象，台北市立動物園今（24）日指出，初步就病理解剖時肉眼可識病變，推斷為熱緊迫引起的全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡。

園方指出，昨日下午與日方共同召開檢討會議，將根據解剖結果進行後續當地內部流程調查與檢討，包含動物減敏訓練、運輸箱訂製、運送、包覆固定、航空要求等，以釐清相關環節。

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台北市立動物園園長諶亦聰表示，此次動物園馬來貘物種交換，由台北動物園於今年3月19日率先將「貘豆」送往日本東山動物園，日本「Hideo英雄」於6月21日在日本東山動物園的規劃與橫濱動物園的合作安排下，搭乘當日傍晚的日航貨機來台，約莫於晚間8點30分降落桃園機場。

諶亦聰說明當天處理情形，動物園按照國際物種交換計畫分工，由獸醫師、動物保育員等人員前往機場準備接手，於9點15分接獲通知可進入倉儲區等候，在9點25分抵達倉儲查看動物運輸箱籠時發現地上有血跡，透過觀察孔肉眼觀察動物狀況，發現動物側躺且身體已無呼吸起伏，因無法於倉儲現場做進一步的檢查確認及急救處置，所以商請檢疫官及海關人員協助加快清關流程，希望盡快將動物運回動物園確認狀況。

約於10點半離開桃機返回動物園，於接近凌晨12點抵達動物園檢疫中心，打開運輸箱檢視動物狀況，發現馬來貘「Hideo英雄」全身呈現僵硬狀態，確認已死亡。緊急聯繫台大獸醫學專家於昨（23）日上午進行病理解剖。

初步解剖肉眼可見的病變包括：外觀頭部有大面積皮膚摩擦傷、四肢蹄部嚴重外傷；加上全身肌肉蒼白、多發出血、皮下出血、氣腫，肺部全面性嚴重肺水腫、鬱血與出血；因馬來貘運抵動物園檢疫中心開箱時已呈現僵硬狀態，體溫仍高，且其他臟器呈現死後變化，同時排除重大傳染性疾病等，初步推斷馬來貘「Hideo英雄」為熱緊迫引起的全身循環衰竭、凝血功能障礙與肺水腫死亡。

動物園於昨日下午與日方共同召開檢討會議，日方動物園與專家除了痛心之外，亦將根據解剖結果進行後續當地內部流程調查與檢討（包含動物減敏訓練、運輸箱訂製、運送、包覆固定、航空要求等），以釐清相關環節。

動物園指出，馬來貘的血緣交換雖是歐、台、日各方歷經多時的期盼，但即便在縝密的規劃下，動物運輸仍存在難以預測的意外風險。在全球物種整合保育的趨勢下，無論是在地域內與域外機構間的合作（如保護區與動物園或保育中心），或域外動物園、保育機構間的保種行動，為了維持動物族群健康與遺傳多樣性，尤其在全球瀕危物種的保育合作上，動物們的調度旅行仍有必要持續進行。

此次馬來貘「Hideo英雄」於運輸過程中離世，屬於近年罕見案例，將以科學觀點深入檢討，並做為精進未來動物交換及旅程安排的重要教材，讓物種國際運輸可能之風險降於最低。

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