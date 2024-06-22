日本空運馬來貘來台猝死 北市動物園還原情況：可能是全球首次

原定昨晚間從日本橫濱動物園來台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」，抵台即被發現已無生命跡象。（日本橫濱動物園提供）

2024/06/22 12:33

〔記者甘孟霖／台北報導〕原定昨晚從日本橫濱動物園來台交流血緣的馬來貘「Hideo英雄」，抵台即被發現已無生命跡象。台北市立動物園發言人曹先紹今上午受訪被問到先前是否有空運動物死亡案例，他表示很可能是全球首次，但這也考驗動物園界有沒有好好記錄，有記錄才查得到。

曹先紹表示，台北市立動物園是歐洲動物園暨水族館協會成員，馬來貘為園方主要參與域外族群管理的主要物種，在歐洲、日本、台灣三方討論下開始有馬來貘個體調度，今年3月園內的「貘豆」也到日本東山動植物園。

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他說，運送過程有有許多環節要克服，包括個體篩選，以及檢疫期間的各種條件、動物狀況、運送模式等，都需要很多協商，昨晚7點多「英雄」上了日航飛機，約8點半抵達桃園機場，同仁9點25分靠近倉儲，到35分便發現動物沒有呼吸，並於今天凌晨0點5分抵台台北動物園。

曹先紹表示，「英雄」是猝死的，外觀並沒有其他傷口，目前已知橫濱動物園都有派專業人員陪同直到「英雄」上飛機，狀況一切正常，但在中途發生什麼狀況則需要再釐清。目前已請台大獸醫專業學院的師生明天上午協助園方做病理解剖，並會將結果提供日方，雙方也會針對運輸計畫討論、檢視，持續溝通後再對外說明。

媒體詢問「英雄」搭機過程都沒有人員查看動物狀況？曹先紹表示，此次應該沒有人員隨行，運送過程如保育員、獸醫師要進到貨艙，都需要事先與航空公司協商好，包含檢疫條件都不能有疑慮才能做到，也不是所有案例都要安排人員隨行，反而前置與後續作業比較重要。

至於後續對於此案的究責，曹先紹表示尊重日方的決定，並強調這牽動台歐日三方的關係。

馬來貘「Hideo英雄」昨晚抵台即被發現已無生命跡象。（日本橫濱動物園提供）

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