不要撲空！台北動物園明起休園10天整修

台北動物園明（19日）起休園整頓，29日復園。另民眾敲碗許久的年票，將於7月1日起販售。（台北動物園提供）

2024/06/18 16:46

〔記者甘孟霖／台北報導〕為進行園區內各項修繕工作，台北市立動物園將從明（19日）起休園10天，6月29日才再度開放民眾入園參觀。此外，7月起將販售民眾敲碗許久的年票，限量110張，憑票可於1年內無限次入園參觀，此次販售年票也是繼2019年後，睽違5年再販售。

台北動物園長諶亦聰表示，休園期間將進行園內諸多例行性修繕、機電檢查，以及全園的消防演習。整修內容包括小貓熊展示區、雲豹展場、永續池塘等，另園區的廣場也配合台北動物園110周年園慶布置。

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此外，園內馬來貘「貘莉」正待產中，近期已出現產兆，預計休園期間園方就能迎來新生馬來貘寶寶，園方也將著手進行相關展示作業；此外，6月28日為園內最小的大貓熊「圓寶」的生日，由於當日尚未開園，園方將舉辦線上慶生活動，開放50個名額共襄盛舉。

而民眾敲碗許久的台北動物園年票，將於7月1日起販售，要價1100元，持證人從購買日起一年內，可不限次數憑證進入園內參觀，限量110份售完為止，購買年票須攜帶個人1吋大頭照1張及證件辦理；諶亦聰說，先前就有許多民眾敲碗希望恢復年票販售，此次終於可以成行，這也是自2019年以來再度販售年票。

此外她也提到，7月起動物園每週六延長開放至晚上9點，園方也將規劃Night Safari夜間遊園列車，邀請民眾走出戶外、造訪動物園，窺探動物園與白天不一樣的景象。

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