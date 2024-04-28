員林有應媽祠又被撞！貨車撞爛車頭釀3傷 驚悚畫面曝

貨車撞到小巴士才停下，車頭撞爛。（民眾提供）

2024/04/28 01:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市員南路27日下午發生驚悚車禍，戴木材貨車撞到轉角處的「有應媽祠」，2名拜拜女子被撞傷，貨車車頭撞爛，黃姓駕駛受困車內，頭部不斷流血，意識昏迷，消防員動用重機具切割車頭救出送醫，所幸3人均無生命危險。當地里長說，這已是3年內第3起車禍。

意外過程被路口監視器拍下，貨車跨越雙黃線衝到對向車道，撞上護欄，再撞向有應媽祠，對向來車車速緩慢幸運閃過，貨車最後再撞到一台小型巴士才停下，車頭全毀。

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警方初步調查，27日下午3點51分，61歲黃姓男子開貨車在員南路下坡路段突然失控跨雙黃線撞有應媽祠，波及49歲溫女、63歲吳女，她們分別受有擦挫傷，送往員榮醫院治療。而貨車車頭撞爛，黃男受困在車內，頭部等處不斷流血，消防救護人員動用破壞剪等機具將人救出，緊急送往彰化基督教醫院急送，黃男目前意識不清，詳細事故原因仍待調查釐清。

員林市林厝里里長蕭富子說，事發路段下坡，2年前就曾發生2次類似車禍，為此在轉彎處加固鐵製安全柱防撞，結果還是撞進來，不過還是有起到減速作用，降低撞擊力，讓傷害降到最低，「有應媽保佑啦！」

貨車突然失控跨越雙黃線，撞上有應媽祠。（民眾提供）

員林員南路「有應媽祠」3年內被撞3次，貨車上的木材散落一地。（民眾提供）

消防員動用切割車頭，救出駕駛黃男。（民眾提供）

「有應媽祠」前方一片狼藉。（民眾提供）

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