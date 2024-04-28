壓不住了！中國問界M7電動車追撞失火釀3死 微博掀風暴

中國華為和汽車公司賽力斯聯手推出的新能源車問界M7，26日卻在山西省發生一輛問界M7追撞前車並起火，車上3人被燒死的慘劇，消息一度被撤下微博熱搜，又重新獲得關注。（圖擷自微博）

2024/04/28 12:59

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技業者華為和汽車公司賽力斯聯手推出的新能源車「問界M7」，26日山西省運城市夏縣路段竟傳出1輛「問界M7」追撞前車失火，車上3人竟無法逃生活活燒死的慘劇，疑似有安全氣囊未彈出、車門無法打開、AEB自主煞車功能未啟動等問題，這話題一度被撤出微博熱搜，但在中國媒體轉發後又得到了大量關注。

中國微博目前與此相關的熱搜標籤包括「#問界M7起火事故逝者家屬發聲#」、「#問界回應車輛起火司乘（司機與乘客）3人罹難#」、「#問界M7追撞大貨車（應為道路養護車）起火#」等等，吸引了不少網友討論。

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死者家屬透露，出事那輛「問界M7」上的3人是她的丈夫、胞弟和兒子，她質疑問界所宣傳的AEB為何沒有自動緊急煞車，以及車載電池為何起火、安全氣囊為何未彈出等問題，問界方面則回覆公司已成立專案小組，將和交通部門配合進行調查工作。

中國網友指稱，該輛問界M7在撞擊後隱藏式車門把手未彈出，導致好心救人的道路工人和路過駕駛無法打開車門，讓人懷疑問界為何沒有一般上路車輛都會有的「碰撞後自動解鎖」功能。

其他網友則痛斥華為真正「遙遙領先」的應該是公關方面，能夠在這起事故剛傳出時到處刪文撤熱搜，直到各家媒體報導了才紙包不住火，還有人認為華為應該會把責任推給賽力斯，畢竟「愛國品牌」要好好維持形象。

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