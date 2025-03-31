明起降雨趨緩氣溫回升 清明連假前兩天好天氣要把握

今仍濕冷，不過明起降雨趨緩，氣溫開始逐步回升。（資料照）

2025/03/31 09:59

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（31日）晨本島平地低溫約在11至14度之間，最低溫出現在苗栗三灣鄉的10.8度，今北台灣仍濕冷，明（4月1日）起降雨範圍逐漸縮小，氣溫微幅回升，週三（2日）北部及中南部轉晴朗穩定，白天氣溫明顯回升；預估清明連假（3日-6日）頭兩天天氣穩定，後兩天有短波掠過、伴隨華南中層雲系東移，各地雲量增多。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今華南雲系續東移，中部以北明顯降雨，南部地區偶有零星飄小雨的機率，受冷氣團影響，北台灣濕冷，其他地區早晚冷。各地區氣溫為：北部11至18度、中部12至24度、南部14至30度、東部13至27度。

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明（1日）白天起降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨；冷空氣略減弱，氣溫微幅回升，北台灣仍濕涼。週三北部及中南部晴朗穩定，氣溫明顯回升，花東偶有局部短暫雨的機率，各地早晚偏涼。

清明連假頭2天天氣穩定，各地晴時多雲，氣溫逐日回升，北舒適南微熱，早晚仍偏涼。清明連假末2天有短波掠過、伴隨華南中層雲系東移，其模擬強度偏弱，帶來輕微的變化；各地雲量增多，但是否伴隨局部零星飄雨的機率，需進一步觀察。

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