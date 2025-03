全球吹AI吉卜力風恐侵權？傳發出警告信 吉卜力工作室回應了

2025/03/31 10:26

〔即時新聞/綜合報導〕OpenAI旗下的ChatGPT近日推出圖像生成新功能,能將普通照片轉換為各式風格的圖像,尤其擅長模仿宮崎駿創立的吉卜力工作室動畫風格,這也使得近日在社群出現大量「吉卜力風」圖片,連OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)將其X平台頭貼換成吉卜力風格的自己。不過這股風潮引發版權爭議,近日網上流傳代表吉卜力工作室發出的警告信,引發外界猜測官方要採取法律動作。不過吉卜力工作室透過日媒澄清,尚未發出任何公告。

OpenAI早就有未經授權使用素材而面臨官司的先例,這次「吉卜力風」AI圖像近日在社群掀起風潮,也同時引爆侵害著作權與創作倫理的的爭議。美國知名法律事務所Pryor Cashman合夥人威根斯伯格(Josh Weigensberg)質疑OpenAI是否獲得授權,用以訓練模型模仿吉卜力的視覺風格。藝術家奧爾提茲(Karla Ortiz)更批評這是「OpenAI不尊重藝術家生計的又一個明顯例子」。

這起事件引起各方激烈論戰,也是因為吉卜力靈魂人物、創辦人宮崎駿長年公開反對人工智慧應用於藝術創作,2016年他就曾公開表示自己看到AI生成影像時感到「極度噁心」,抨擊AI動畫是「對生命本身的侮辱」,堅決排斥任何以AI取代創作者的做法。

根據日媒《J-CAST ニュース》報導,近日X平台上一名國外用戶發文稱,要推出一款可以將任何圖片轉換成吉卜力風格的應用程式「Gib」,但沒多久後又發出一封號稱是吉卜力工作室法律代理公司發出的信件,該用戶表示「我收到了吉卜力的警告」、「吉卜力要求我停止該項目」。該用戶貼出的信件可以看到,抬頭有一隻「龍貓」側臉的大LOGO,並印上「STUDIO GHIBLI, INC.」,讓不少網友認為吉卜力工作室終於要採取法律動作。

不過吉卜力工作室相關人士接受《J-CAST ニュース》採訪時表示,沒有發過類似的信件,網傳的警告信並非真實內容。吉卜力工作室目前尚未對近期的「吉卜力風潮」做出回應。

Just got this cease and desist from Studio Ghibli



AI creators deserve protection, not punishment. Expression is sacred. Imagination is not illegal



If I have to be a martyr to prove that, so be it.



I’m assembling a legal team



Firms who believe in this fight, reach out https://t.co/0leoJsCxBQ pic.twitter.com/3phuHZvIvM