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    小微、恩綺今限期出境！劉世芳：一人與台辦關係密切「猶豫不決」

    內政部長劉世芳。（記者林哲遠攝）

    內政部長劉世芳。（記者林哲遠攝）

    2025/03/31 09:57

    〔記者林哲遠／台北報導〕宣揚武統的中配「小微」和「恩綺」被廢止居留許可，今天（31日）亦須限期離境。內政部長劉世芳今日在立院受訪時說，這兩名中配，一名已定好機票準備離開、一名仍猶豫不決，其中一名更與中國國台辦關係密切，可能有些變數。她強調，據移民署規定，2名都不具有我國國民的身分證，中國人若被廢止依親居留，10天過後沒有自行離境，就會用強制離境方式來處理。

    劉世芳指出，據掌握訊息，一個已訂好機票、另外一個仍在猶豫不決，內政部發現其中一名身份較為特殊，跟台辦關係不錯，本來她可能要預定離境，但可能有些變數，正在按照原來規定計畫處理。

    劉續指，該名中配過去一段時間以來，與台辦溝通頻率相當高，她在社群平台上一會說要離開、一會說不要離開，因此可能事情會有變數，這些都在掌握當中。

    媒體追問，若該中配堅持不走會有何種處置？劉世芳也提到，根據移民署規定，2人都不具有我國國民的身分證與台灣國籍，所以是中國人，中國人如果被廢止依親居留，在10天內要自行離境，10天過後沒有自行離境，就會用強制離境方式來處理。

    劉世芳也透露，這兩名中配都有請台灣律師，提出訴願或行政訴訟，但這並不影響原來行政處分的執行。

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