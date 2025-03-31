為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批國民黨仍搞不懂大罷免訴求 吳靜怡提藍營三招「止血」

    吳靜怡強調：「唯有國民黨宣誓捍衛國家主權、傅崐萁請辭立委、國民黨高層對於連署造假的認罪服刑，才能終止一連串的骨牌效應變『藍趴』。」（資料照）

    吳靜怡強調：「唯有國民黨宣誓捍衛國家主權、傅崐萁請辭立委、國民黨高層對於連署造假的認罪服刑，才能終止一連串的骨牌效應變『藍趴』。」（資料照）

    2025/03/31 10:12

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮持續中，台語搖滾樂團「拍謝少年」昨（30日）在大港開唱推出動畫短片《時代看顧團結的咱》，透過「三隻小豬」的故事訴說台灣面臨的陰謀與威脅，現場歌迷也在台下高喊「大罷免，大成功」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo），大港開唱的片段都串連著年輕人對大罷免的呼喊，但國民黨至今仍搞不懂大罷免的社會運動訴求。

    吳靜怡表示，大港開唱傳出「大罷免，大成功！」的呼喊聲，「拍謝少年」拿出三隻小豬的故事告訴大家要團結的道理，之前被瘋狂出征的饒舌歌手楊舒雅也用《2045》這首歌來呼應現在情境，「難道為了逃避畏懼就寧可時代倒退回去」？這些都串連著年輕人對大罷免的呼喊。

    吳靜怡也向國民黨立院黨團總召傅崐萁喊話：「少拿柯文哲、韓國瑜來當擋箭牌了，就是你讓藍變『藍趴』，『罷免傅崐萁、反共』才是主旋律！」吳靜怡提到，國民黨面對第二階段連署，擬採用「闢謠、挺柯、護韓」來對抗，但似乎搞錯方向，只是想利用僅存的韓粉、柯粉罷了，現在罷免是「捍衛中華民國、守護台灣」的民主路線。吳認為，國民黨至今，恐怕還是搞不懂這場大罷免的社會運動訴求。

    吳靜怡強調：「唯有國民黨宣誓捍衛國家主權、傅崐萁請辭立委、國民黨高層對於連署造假的認罪服刑，才能終止一連串的骨牌效應變『藍趴』。」更直言：「難，誠實對藍來說，很難。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播