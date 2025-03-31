批國民黨仍搞不懂大罷免訴求 吳靜怡提藍營三招「止血」

吳靜怡強調：「唯有國民黨宣誓捍衛國家主權、傅崐萁請辭立委、國民黨高層對於連署造假的認罪服刑，才能終止一連串的骨牌效應變『藍趴』。」（資料照）

2025/03/31 10:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮持續中，台語搖滾樂團「拍謝少年」昨（30日）在大港開唱推出動畫短片《時代看顧團結的咱》，透過「三隻小豬」的故事訴說台灣面臨的陰謀與威脅，現場歌迷也在台下高喊「大罷免，大成功」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo），大港開唱的片段都串連著年輕人對大罷免的呼喊，但國民黨至今仍搞不懂大罷免的社會運動訴求。

吳靜怡表示，大港開唱傳出「大罷免，大成功！」的呼喊聲，「拍謝少年」拿出三隻小豬的故事告訴大家要團結的道理，之前被瘋狂出征的饒舌歌手楊舒雅也用《2045》這首歌來呼應現在情境，「難道為了逃避畏懼就寧可時代倒退回去」？這些都串連著年輕人對大罷免的呼喊。

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吳靜怡也向國民黨立院黨團總召傅崐萁喊話：「少拿柯文哲、韓國瑜來當擋箭牌了，就是你讓藍變『藍趴』，『罷免傅崐萁、反共』才是主旋律！」吳靜怡提到，國民黨面對第二階段連署，擬採用「闢謠、挺柯、護韓」來對抗，但似乎搞錯方向，只是想利用僅存的韓粉、柯粉罷了，現在罷免是「捍衛中華民國、守護台灣」的民主路線。吳認為，國民黨至今，恐怕還是搞不懂這場大罷免的社會運動訴求。

吳靜怡強調：「唯有國民黨宣誓捍衛國家主權、傅崐萁請辭立委、國民黨高層對於連署造假的認罪服刑，才能終止一連串的骨牌效應變『藍趴』。」更直言：「難，誠實對藍來說，很難。」

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