我是紅色的！徐春鶯向中國表忠 爭取不分區立委竟是「政治作戰」

中配徐春鶯。（資料照）

一度列民眾黨不分區立委安全名單的中配徐春鶯，今被以反滲透法等4罪起訴。檢調調查，徐春鶯長期接受中共官員楊文濤、孫憲指示，並利用中配社群影響力，定期向中方回報台灣政情，企圖透過參與公職選舉與動員特定族群，從體制內影響政治走向；其中，徐女向中方表忠的一句關鍵對話是：「我不是藍的更不會是綠的，問我什麼色我是紅色的。」

檢調查出，2022年台北市長選舉期間，徐春鶯與鍾錦明（中華兩岸婚姻協調促進會會長）便已展開介選行動，當時兩人鎖定參選人黃珊珊，並向中共民政部海峽婚姻家庭服務主任楊文濤，請示支持意向，楊則指示：「她支持咱，咱就支持她」。隨後，徐、鍾二人動員中配團體成立後援會，為黃珊珊造勢、站台並散布宣傳資訊，徐春鶯事後詳盡向中方報告競選過程與開票結果，顯示其選舉動員與情報匯報皆受中共官員嚴密監控與指導。

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隨著2024年大選臨近，中共的滲透力道進一步加大，徐春鶯與鍾錦明得知民眾黨主席柯文哲有意爭取中配支持後，積極與民眾黨高層接觸。徐春鶯在與楊文濤的對話中明確表態，自己的政治色彩是「我公開說過，我不是藍的更不會是綠的，問我什麼色我是紅色的」，且公開支持兩岸和平統一。對此，楊文濤則回應在台中配的評價仍以中心最為可靠，雙方達成由徐、鍾二人進入政黨體系，以爭取政治話語權的共識，企圖將中共意志植入台灣國會。

為了厚植影響力，徐、鍾二人於2023年9月帶領中配團體赴北京參訪，接受中方提供的落地招待，並在交流中深入討論如何透過爭取不分區立委席次來達成政治目的。鍾錦明在對話中曾表示，若能在國民黨、民眾黨及新黨各爭取到席次，就能組成「陸配大聯盟」來推動法案，屆時「講話就大聲了」；楊文濤對此計畫讚不絕口，稱若能實現則是「死都瞑目，這幾年沒白幹」。

當時，徐春鶯後續因中配身分引發社會討論，最終未列入不分區名單，但她仍依照中方指示持續參與政黨記者會與媒體採訪，並在選前之夜等關鍵時刻站台支持特定候選人。其中，徐春鶯在接受KPTV採訪及參與各項競選活動後，都會主動將影像與相關新聞連結傳給民革上海市委祖統會副主任孫憲，作為其執行任務的成果回報。

大選過後，徐春鶯仍不間斷地與孫憲討論國內政治動向，包括柯文哲案的後續影響及民眾黨內部的變化。孫憲對此下達指示，認為應與民眾黨保持「友好而不介入」的距離，並要求徐春鶯在面臨爭議時要保存政治能量，甚至提醒她接觸基層中配里長時要「防範監聽」，避免引起當局關注；這些對話紀錄均顯示，中共對台的滲透工作已從選前的動員，轉向選後的長期佈局與監控。

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