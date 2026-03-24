無法無天！ 中國維權律師謝陽遭判刑5年 人權觀察：殺雞儆猴

中國人權律師謝陽（中）。（法新社檔案照）

2015年中國大舉逮捕維權律師事件（709案），其中被捕的中國維權律師謝陽，23日因2022年一起案件，被依觸犯煽動顛覆國家政權罪，判處5年徒刑。謝陽的前妻批，判決反映中國「無法無天」、是中國司法的一大恥辱。

中國長沙中級法院23日判決，謝陽在中國社群媒體「微信」上的言論，觸犯「煽動顛覆國家政權罪」，判處入獄5年，沒收財產10萬元人民幣。謝陽當庭表示上訴。

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根據《法國國際廣播電台中文網》報導，謝陽前妻陳桂秋受訪指出，謝陽在無辯護律師下受審、被判刑，他因保護言論自由，卻連自己的言論自由也沒了，這項判刑在中國歷史上寫下重重一筆「中國無法無天」，也是中國法律史上的「重大恥辱」。

《法新社》24日報導，總部設於紐約的「人權觀察組織」（Human Rights Watch）23日也發布謝陽遭判刑的消息，指這起於去年10月閉門審理的案件，「不僅旨在迫害像謝陽這樣勇敢的人權律師，也是要恫嚇尋求保護中國人民權益的所有律師」，該組織要求中國政府「應該立即撤銷判決」、「無條件」釋放謝陽。

現年54歲的謝陽，曾在中國「709」事件中被捕，並被控「煽顛」和「擾亂法庭秩序」等罪名，遭拘押兩年後，2017年以坦承有罪，獲得交保假釋。他遭監禁期間傳出遭毆打、剝奪睡眠等虐待。2022年1月謝陽因聲援，並要求釋放被強制關進精神病院的女教師李田田，再度被捕，隨後被控「煽動顛覆國家政權罪」，監禁至今超過1500天，並再傳獄中遭酷刑。謝陽去年底透過友人傳出字條，寫著「寧砍頭 不低頭」，表明立場。

在此案宣判前不到一個月，聯合國人權理事會轄下工作小組，2月下旬公布的報告，公開指責中國政府任意羈押謝陽，謝陽案的控罪過於含糊、證據不足，指控謝從上次獲釋後無悔意，也已違反國際人權公約中，不可追溯過往行為的規定。報告並指中國似乎將任意拘留制度化。

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