神秘黑車連日跟蹤！林秉文當街遭槍殺 柬埔寨警研判預謀犯案

案發前林秉文頻繁出入賭場，監視器捕捉到有一輛黑色汽車多日對其進行跟蹤，懷疑為預謀犯案。（資料照）

因捲入「88會館」洗錢案棄保潛逃海外的PGtalk負責人林秉文，驚傳在柬埔寨遭到槍殺，柬埔寨警方證實林秉文在街頭遭槍殺，據悉案發前林秉文頻繁出入賭場，監視器捕捉到有一輛黑色汽車多日對其進行跟蹤，懷疑為預謀犯案。

據《柬中時報》報導，西哈努克省警官今（24日）證實，西港昨晚（23日）發生一宗街頭槍殺案件，死者為台灣男子林秉文。

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該名警官透露，案發地點位於西哈努克市1號區一處偏僻路段，兇嫌為3至4人團夥，抵達現場後即對林秉文進行掃射後逃離，目前正展開追捕行動。警方指出，死者近期頻繁出入西港一處賭場，調取相關監控發現，一輛黑色汽車在案發前數日曾對其進行跟蹤，懷疑有組織預謀作案。外傳已有2嫌遭逮捕，不過目前無法證實。

綽號「鱸鰻」的「百億賭王」林秉文為PGtalk負責人，因捲入「88會館」郭哲敏的地下匯兌案，涉及洗錢，2023年間遭檢方起訴，隔年放棄300萬元保釋金，棄保潛逃海外，法院以涉及違反銀行法發布通緝。

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