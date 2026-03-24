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    首頁 > 政治

    陳佩琪赴日參加兒子畢典「曬1照」 網笑：我們懷念阿北......

    2026/03/24 15:40 即時新聞／綜合報導
    陳佩琪飛到日本參加兒子的畢業典禮，不忘曬出與「柯文哲照片」的合照。（擷取自陳佩琪臉書）

    陳佩琪飛到日本參加兒子的畢業典禮，不忘曬出與「柯文哲照片」的合照。（擷取自陳佩琪臉書）

    京華城案將於26日進行一審宣判，前民眾黨主席柯文哲因境管限制無法赴日參加兒子畢業典禮，其妻陳佩琪今（24）日赴東京出席畢業典禮，並以攜帶柯文哲照片合影方式「同框」，畫面曝光後引發網路熱議。

    陳佩琪稍早在臉書分享出席兒子柯傅堯東京大學畢業典禮的照片，並寫下「人生為自己追夢逐夢，自己雖只是個旁觀者，今天仍感受到無比與有榮焉!」不過她將柯文哲照片置於相框中帶至現場合影，形成另類合照意外引發討論。

    網紅四叉貓也忍不住發文嘲諷，「陳佩琪帶著柯文哲的照片去東大參加兒子的畢業典禮，照片裡的阿北微帶著笑，而佩琪就是他的雙眼......阿北你看到了嘛！（哭腔）#愛不曾離開」。

    其他網友也笑虧「我們懷念阿北」、「是已過世的人，才會用相片」、「有一種莊嚴肅穆的感覺」、「像人不在了，真的要這樣搞嗎，開視訊就好了啊，再加把傘，更像了」、「你先生是往生了嗎⋯拜科技所賜，明明可以視訊，卻用這種方式」、「超怪的，不用視訊，拿照片，可見父子情份⋯」、「這位太太從柯老闆入獄之後各種謎操作」。

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