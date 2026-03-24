徐欣瑩今再打對手資格 憂「一屍五命」 陳見賢：這是她自己的想法

對於遭對手徐欣瑩再度質疑參選資格，不希望發生「一屍五命」的外溢效應；陳見賢回應表示，「這是她（徐欣瑩）自己的想法。」（記者廖雪茹攝）

國民黨新竹縣長提名初選明起3天電話民調，立委徐欣瑩今早在立法院召開記者會，再質疑對手、新竹縣副縣長陳見賢的參選資格，不希望發生2026「一屍五命」的外溢效應；陳見賢對此回應表示，「我沒有看法，這是她（徐欣瑩）自己的想法。」陳見賢辦公室則表示，針對對手近期一連串毀謗行徑將透過司法途徑追究到底。

徐欣瑩今天上午在立法院針對「停止初選、啟動排黑審查、撤銷陳見賢參選資格」3點提出說明。她表示，外界公開國家檔案局有關陳見賢過往曾持利器傷人、經營賭場且詐賭、攜械尋仇、逼人簽本票等資料，因此提出3點訴求。對於黨中央回復，她尊重黨中央的制度，「但新竹縣陽光政治能否實現，是全體縣民和國民黨黨員來做最後決定。」

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徐欣瑩並強調，「2026選舉不應產生破口、讓民進黨有機可趁，更不希望發生2026『一屍五命』的外溢效應，希望堅定守護新竹縣的藍天及陽光政治。」

對此，面對媒體追問徐欣瑩今提「一屍五命」以及外傳徐欣瑩可能脫黨參選的看法，陳見賢僅簡短表示，「我沒有看法，這是她（徐欣瑩）自己的想法。你要去問她。」

陳見賢辨公室則是再次重申，徐欣瑩為遂行個人政治利益，長期散布不實資訊，對黨內同志進行惡意抹黑，嚴重撕裂黨內團結。「針對其近期一連串毀謗行徑，我方必將透過司法途徑追究到底」。同時也呼籲「徐欣瑩若無意遵守制度、造謠生事、製造混亂，請立即自行退選，停止一切傷害本黨且撕裂團結的政治操作。」

陳見賢辦公室表示，徐欣瑩於登記時雖簽署初選公約，事後卻拒絕對外承諾遵守「團結不脫黨」的約定，片面毀約，違背初選規範，根本已失去參選資格。此舉更暴露其視黨紀為無物、視政黨為工具之心態。自去年底以來，其屢次公開挑戰國民黨，種種行徑已證明其對本黨毫無忠誠可言。初選前夕，仍一意孤行，傷害本黨且撕裂團結。

陳見賢辦公室再強調，國民黨中央也表示陳見賢並無違反黨章相關規定，符合初選參加資格。陳見賢並無任何前科與犯罪紀錄，且領有良民證。多年來歷經多次民主選舉檢驗，擔任民意代表與副縣長，也無任何司法判決褫奪公權情形。這次會全力爭取國民黨提名參選新竹縣長。

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