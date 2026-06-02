1次3萬5！F級日本AV女優來台賣淫 士林警方進房查緝畫面曝光

警方查獲某日本AV女優來台賣淫。（記者王冠仁翻攝）

被AV片商以「國寶級原石天然美少女」來宣傳的某日本AV女優日前被警方查獲來台賣淫，在台北市士林區一家旅館與男客性交易，警方循線逮捕涉嫌賣淫的日籍女子、郭姓男客及連姓馬伕，連男近日被士林地院簡易庭判處有期徒刑3個月；對此，警方今天證實確有此事，也公布相關查緝畫面。

台北市警局士林分局去年11月15日執行淨城掃黃勤務，根據線報，前往台北市天母一家旅館外埋伏，經調閱相關監視器畫面，發現確實有一名女子被人開車載來附近，還獨自進入旅館後，警方研判房內確實有性交易情況，待女子與男客步出房間後上前攔查，男客嚇得表示方才確實與女子進行性交易。

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據了解，這名來賣淫的日本籍AV女優，擁有傲人上圍，過去被片商以「國寶級原石天然美少女」來宣傳，在圈內小有名氣。她被應召站安排來台賣淫，當天由連姓馬伕載來這家旅館，以每次3萬5000萬元的價碼與郭姓男客進行性交易。

警方當下攔到郭姓男客與日籍女子後，將他們依違反社會秩序維護法裁罰；警方也循線於附近路口攔查到連姓馬伕，將他依妨害風化罪嫌送辦。警方事後也持續向上溯源，追查其他應召集團共犯身分。

警方強調，打擊色情犯罪絕不手軟，針對轄內可能暗藏春色的死角，警方將持續主動出擊、強勢執法，針對不法業者與集團進行強力掃蕩，有心人士切勿心存僥倖、以身試法。

警方查獲連姓馬伕。（記者王冠仁翻攝）

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