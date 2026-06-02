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    首頁 > 社會

    日本AV女優來台賣淫被逮 移民署：至少3年不得再入境

    2026/06/02 11:00 記者王冠仁／台北報導
    日本AV女優來台賣淫被逮。（記者王冠仁翻攝）

    日本AV女優來台賣淫被逮。（記者王冠仁翻攝）

    號稱「國寶級原石天然美少女」的日本AV女優來台從事性交易落網。移民署指出，根據現行法令，外籍人士來台賣淫已經違反法規，移民署將根據「禁止外國人入國作業規定」，管制這名AV女優至少3年不得來台。

    移民署指出，外籍人士在台賣淫除了違反社會秩序維護法，也違反入出國移民法，移民署將其驅逐出境後，會依據「禁止外國人入國作業規定」第2條「有妨害善良風俗之行為者，禁止入國3年至5年」管制再次來台。

    一名專勤隊員說，通常外籍人士在台賣淫被警方逮到後，警方會先將其帶回駐地，依據違反社會秩序維護法裁處。同時警方也會通知該地區的專勤隊，由專勤隊員將外籍賣淫者帶回專勤隊駐地，隨後進行驅逐出境的程序。

    據了解，這次被逮的這名AV女優，因為來台賣淫事證明確，移民署依據「禁止外國人入國作業規定」，她至少3年內不得再次入境。

    台北市警方去年11月15日執行淨城掃黃勤務，根據線報，前往台北市天母一家旅館外埋伏，逮到從事性交易的日本AV女優、郭姓男客以及連姓馬伕。這名AV女優臉蛋姣好、身材傲人，被片商以「國寶級原石天然美少女」宣傳，她被應召站安排來台賣淫，當天由連姓馬伕載來旅館性交易，價碼高達3萬5000萬元。

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