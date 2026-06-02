張善政遭諷「新店市長」惹出一連串風波 胡采蘋：果然官威很大

胡采蘋表示，武陵高中學生喊張善政「新店市長」，是有理由的質疑，學生為何要道歉？並直言：「新店市長果然官威很大。」（資料照）

桃園市長張善政昨出席武陵高中畢業典禮，有學生因為一句「新店市長」遭國民黨市議員詹江村發文怒轟「沒家教」，事後該名學生向詹江村認錯，事後詹江村刪文旦仍強調嗆來賓不對。財經網紅胡采蘋對此表示，武陵高中學生喊他新店市長，是有理由的質疑，學生為何要道歉？並直言：「新店市長果然官威很大。」

胡采蘋今天在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，他不明白為什麼現在武陵高中的學生說張善政是「新店市長」，要被痛罵沒教養、沒家教、青鳥、敗壞學校名譽，最後還是家長道歉、學生刪帳號，接著議員公開表示學生很不應該並接受道歉。

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胡采蘋強調，張善政是真的被人拍到很多次在新店，她印象最深刻的就是Threads上有張善政今年2月初在大全聯買香蕉的影片，現在影片都還在。胡質疑：「當天是農曆春節前兩週，農曆春節前不是大家最焦頭爛額忙著算年終、發年終、加緊進度補春節空檔工作量的時候嗎，市政上應該也會為春節連假的各種交通疏散方案、景區秩序維護，為了各種市政準備最忙碌的時候吧？」

胡采蘋認為，這也不是什麼網路帶風向，張善政真的有「在質詢時遲到、被議員質疑他住新店趕來桃園才遲到」的紀錄，這是2024年的質詢，但2026年他還是住在新店啊。胡采蘋強調：「我覺得這種情況下，武陵高中學生喊他新店市長，這是reasonable doubt吧，請問學生為什麼要道歉？學生家長為什麼要道歉？議員為此大罵武陵高中，議員不用道歉，最後是學生道歉刪帳號？新店市長果然官威很大。」

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