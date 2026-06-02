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    首頁 > 生活

    陳堯俐「仲介病患赴中國換肝」遭廢照 石崇良：嚴重違反醫學倫理

    2026/06/02 11:41 記者侯家瑜／台北報導
    衛福部長石崇良。（資料照）

    衛福部長石崇良。（資料照）

    換肝名醫陳堯俐因仲介病患赴中國接受器官移植，經法院判決有罪確定後，遭衛福部依「人體器官移植條例」廢止醫師執照，成為國內首例因非法器官仲介遭廢照的醫師。衛福部強調，仲介器官移植嚴重違反醫學倫理與法令，將依法嚴懲。

    衛福部長石崇良表示，陳姓醫師經法院判決確認，多次仲介台灣病患赴海外接受器官移植，行為已嚴重違反醫學倫理及「人體器官移植條例」規定。依現行法令，醫事人員不得從事器官移植仲介，情節重大者可廢止醫師證書。此案經醫師懲戒委員會審議後，最終決議廢照，相關處分已正式生效。

    石崇良指出，過去國內也曾有醫師因重大違法行為遭廢照，例如以假檢體冒充癌症病患詐領保險給付，或涉及毒品使用等案件，但因仲介器官移植而遭廢照者，陳堯俐是首例。

    肝病防治學術基金會董事長、知名肝膽腸胃科醫師許金川表示，台灣長期面臨肝臟移植需求大於供給的困境，許多末期肝病患者苦等不到適合器官。約20、30年前，確實有不少病患前往中國接受換肝手術，但其中仲介與移植流程細節，他並不了解。

    許金川認為，與其等到病情惡化需要換肝，更重要的是落實疾病早期發現與早期治療。他指出，許多肝病患者往往拖到肝癌或肝功能嚴重衰竭才尋求醫療協助，屆時可能已面臨換肝需求。

    因此，他近年鼓勵民眾定期接受腹部超音波檢查，希望透過篩檢提早發現肝臟異常。他建議，民眾每年至少接受1次腹部超音波檢查，及早掌握肝臟健康狀況，降低疾病惡化風險，也避免走到需要器官移植的最後一步。

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