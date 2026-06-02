2026鹿港慶端陽來了 173隊龍舟競渡創新高

貴賓們在活動宣傳記者會上擊鼓，咚咚聲響宣告歷史悠久的龍舟競賽今年報名隊伍刷新高。（記者張聰秋攝）

歷史最悠久的端午盛會「鹿港慶端陽」邁入第49年，將於6月19日至21日連續3天登場，今年重頭戲國際龍舟錦標賽共有173支隊伍報名，較去年暴增47隊，創下歷年新高。除了經典的夜間龍舟競渡，活動更首度聯名美國夢工廠《功夫熊貓》打造小鎮光影藝術節，並推出Cosplay踩街，展現「鹿港小鎮」跨世代的旅遊實況。

彰化縣政府今（2日）天在中庭舉辦記者會為活動暖身，宣告每年為活動揭開序幕的「龍王祭」將於6月7日率先登場，今年特別邀請雲林拱範宮龍王與鹿港龍王一同遶境，透過「雙龍加持」為地方祈福。

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核心活動「國際龍舟錦標賽」總獎金達225萬5000元，冠軍最高可獲30萬元。今年吸引來自20個國家、共173支國際隊伍參賽，在夜間點燈後的舊鹿港溪進行夜間競賽。

為了活化小鎮觀光，今年活動全面升級，6月6日搶先在舊鹿港溪水中舞台點燈的「小鎮光影藝術節」，展期至8月23日，首度結合《功夫熊貓》設置沈浸式燈區。連假3天在河岸綠地舉辦音樂會，分別以功夫、電音與節奏為主題。

此外，現場還規劃Cosplay踩街嘉年華、獎金1萬元的包粽神手爭霸戰與單身男女的拋繡球體驗。傳統文化部分則有匯聚百位工藝大師、共108桌的「鹿港魯班公宴」，縣府在端午連假期間提供免費接駁車，串聯鎮區、龍舟會場及各大景點，便利遊客暢遊。

鹿港慶端陽的魯班公宴，展現在地工藝。（記者張聰秋攝）

鹿港魯班公宴匯聚全台百位工藝大師創作的108桌、超過500件工藝作品。（記者張聰秋攝）

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