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    首頁 > 生活

    鼓勵民間投入 社會教育貢獻獎首頒獎金

    2026/06/02 11:30 記者林曉雲／台北報導
    尤佑‧倍苓（左）與廖鴻基（右）榮獲2024年教育部社會教育貢獻獎「終身奉獻獎」。（資料照）

    尤佑‧倍苓（左）與廖鴻基（右）榮獲2024年教育部社會教育貢獻獎「終身奉獻獎」。（資料照）

    深耕社區、推動終身學習的社教工作者將有機會獲得更多肯定。教育部今（2）日宣布，今（2026）年社會教育貢獻獎即日起至6月15日受理推薦報名，今年除持續表揚長期投入社會教育的個人與團體外，更首度發放獎金，總獎金達285萬元，希望透過實質獎勵，鼓勵更多民間力量投入終身學習、高齡教育、家庭教育及本土語言推廣等領域。

    教育部終身司科長王鈴雅說明，社會教育涵蓋範圍廣泛，從終身學習、高齡教育、家庭教育，到科普推廣及本土語言傳承，都屬於社會教育的重要一環。許多推動者長年在社區、學校及民間團體默默付出，雖然不像明星人物受到矚目，卻持續為社會注入正向改變的力量。

    已有超過半世紀歷史的社會教育貢獻獎，是國內表揚社會教育工作的重要獎項。王鈴雅指出，歷屆獲獎者來自不同領域，包括急診醫師、潛水教練、教育工作者及社區志工等，以各自專長投入社會服務，展現社會教育多元且豐富的樣貌。

    例如曾有急診室醫師號召志同道合夥伴組成樂團，將醫療現場面對毒品濫用的經驗化為反毒音樂創作，走入校園進行生命教育；也有潛水教練長期協助身障者學習潛水，透過海洋教育拓展生命視野；還有青年工作者深入偏鄉推動代間教育，透過創意活動促進祖孫互動與世代交流，這些案例都展現社會教育影響社會的力量。

    王鈴雅表示，今年徵件採兩階段推薦機制，第一階段由參選人於6月15日前備妥相關資料，向中央主管機關或各直轄市、縣市教育主管機關提出申請；第二階段則由推薦機關完成初審後，於7月31日前將推薦名單送交教育部辦理複審及決選。

    王鈴雅說明，教育部首度設置獎金制度，是希望讓長期投入社會教育工作的個人與團體獲得更多支持與鼓勵，也藉此挖掘更多散落在各地、默默耕耘的社教典範。

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