怒嗆納坦雅胡「每個人都討厭你」 傳川普飆罵：你他X瘋了嗎？

美國總統川普1日與以色列總理納坦雅胡通話，要求以色列限縮在黎巴嫩的軍事行動，而通話過程十分緊張，川普甚至一度飆罵納坦雅胡「你他X瘋了嗎？」、「所有人都討厭你」。（路透）

中東局勢持續緊張，知情人士透露，美國總統川普1日與以色列總理納坦雅胡通話，要求以色列限縮在黎巴嫩的軍事行動，而通話過程十分緊張，川普甚至一度飆罵納坦雅胡「你他X瘋了嗎？」、「所有人都討厭你」。

美國《Axios》報導指出，在以色列下令轟炸貝魯特南部，伊朗對此揚言要退出與美國的談判，這讓川普大為光火，並在1日與納坦雅胡的通話中氣得大聲飆罵。一名美國官員向《Axios》轉述川普在電話對納坦雅胡的飆罵內容：「你他X到底在搞什麼鬼？你真的是他X的瘋了。要不是我，你早就被抓去關了，我這是在救你的小命欸。現在每個人都討厭你，大家也因為這件事討厭以色列。」

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面對川普飆罵，納坦雅胡則說：「好吧，好吧，只要確保一切都處理妥當就行了。」針對這通「激烈通話」，美國白宮並未多做回應。

川普在與納坦雅胡通話後，在「真實社群」（Truth Social）發文稱這是一次「頗具成效」的通話，並聲稱以色列和黎巴嫩真主黨將停止相互攻擊，表示以色列軍隊不會進軍黎巴嫩首都貝魯特。納坦雅胡則是在聲明中表示，以色列軍隊將「按計劃」繼續打擊黎巴嫩南部。

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