媒體爆中方下令「務必保蕭旭岑」 周軒：北京已介入藍營路線之爭

前總統馬英九。（資料照）

馬辦家變延燒，前總統馬英九控訴自家基金會前執行長蕭旭岑、王光慈二人涉背信、侵占，5月30日已向檢方提起刑事告訴，不料基金會董事會3人調查小組隨後發聲明，稱這是未經董事會授權而侵犯董事會職權之舉，應予譴責。對此，政治工作者周軒整理今日媒體爆料，指出中方刻意將此事件上綱為「親美反共路線」與「兩岸和合路線」的生死博弈，導致原本最核心的「330萬未入帳現金」與「財務紀律」問題被忽略。這種中方公然介入藍營內部路線之爭的政治攻防，被視為藍營目前最大的隱憂。

周軒在臉書整理媒體爆料馬英九基金會風波的爆料，長期往來兩岸的台商指出，蕭旭岑手捧百萬現金的合照，在中國涉台工作系統中被稱為「驗收照」，這類照片通常是為了向相關單位證明並回報成果而拍，並非拍給台灣內部看的，北京初期對馬英九的健康狀況傳聞並不清楚，國台辦甚至曾公開否認「中方拒絕馬英九訪中」的謠言。直到基金會風波持續擴大，北京才開始透過管道了解狀況。

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爆料中指出，在馬基金會召開董事會前後，中共中央接獲情報，研判這場基金會風波可能不再只是單純的財務問題，而是會擴大成國民黨內部的路線衝突，進而影響中方的對台布局，金溥聰與蕭旭岑的隔空交鋒成為關鍵轉折。中共中央認為金溥聰出面質疑金流，背後具有美方色彩，目的是為了削弱國民黨內「兩岸交流派」的影響力，並破壞北京的戰略布局。

爆料中續指，中共中央對此達成一致看法，要求涉台系統「務必保蕭」，以避免衝擊後續的兩岸交流，北京當局高度關注鄭麗文6月1日的赴美行程，認為她肩負延續兩岸論述的任務，北京要求國台辦及涉台系統對台展開輿論部署，透過中國官媒、自媒體散布核心論述，包含：「馬辦風波起因於馬英九健康問題」、「金溥聰背後有美國介入」、「司法不應干預」等，中方刻意將此事件上綱為「親美反共路線」與「兩岸和合路線」的生死博弈，導致原本最核心的「330萬未入帳現金」與「財務紀律」問題被忽略。這種中方公然介入藍營內部路線之爭的政治攻防，被視為藍營目前最大的隱憂。

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