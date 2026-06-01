蔣萬安備詢靠殷瑋即時給答案？ 網狠酸：市長也有「NVIDIA」！

蔣萬安和殷瑋。（資料照）

民進黨立委吳沛憶今天（6/1）在某檔廣播節目上爆料，台北市長蔣萬安在議會備詢時，其研考會主委殷瑋會整理資料，即時提供講稿、「答案」給蔣萬安，實際上蔣萬安只是披著人皮的傀儡，操偶師是殷瑋。歌手「徐小花」根據吳沛憶的爆料找出過去蔣萬安接受質詢時的照片做成示意圖，引發網友熱烈討論，底下還有人神回，笑稱蔣萬安也有「NVIDIA」，因為被問問題都由「殷瑋答」。

吳沛憶今爆料稱，她過去還在當議員時，質詢蔣萬安都會注意到他前面會有一台iPad，殷瑋通常坐在附近，當議員們問蔣萬安問題，殷瑋的手就會開始忙起來，似乎是在打字，現在會有講稿出來，讓蔣萬安能夠答詢。有時候議員們問完問題，可能講稿沒來得及出來，蔣萬安只能直接愣在原地，等了很久都不講話，「我忍不住想要講說『殷瑋打字打快一點！』」

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民進黨北市議員洪健益也有共鳴，今天也翻出本報過去拍攝到蔣萬安備詢時露出糾結表情的照片，酸「蔣市長在思考台北市政，還是在等待『藏鏡人』殷瑋生成答案？市民到底是選了蔣萬安當市長，還是選了殷瑋GPT當市長？下次打字請快一點，不要浪費質詢秒數，市民也還在等答案。」

徐小花也翻到相關照片製成示意圖，還特別標示出殷瑋在照片中坐在蔣萬安的哪個方向，「蔣萬安在質詢台上依賴殷瑋即時打的稿子回答，蔣萬安只是個人皮，操偶師是殷瑋」。網友紛紛表示，「把殷瑋的手綁起來 就可以得到一具壞掉的玩偶」、「難怪問A，會答BCDEFG，因為打字速度太慢，iPad出現的是上一題的答案」、「因為我有NVIDIA，殷瑋答（英偉達）」、「沒魂有體親像稻草人」、「好想看跟小沈辯論」、「台北人就愛這一味」、「難怪聽他講話就好像在演講比賽」。

網友酸蔣萬安也有NVIDIA。（圖翻攝自徐小花臉書）

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