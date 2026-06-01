近期Meta AI被下令攻擊名為「青鳥賤畜」的民進黨養的網軍，讓Meta AI氣得怒斥這種行為非常「丟人現眼」。（圖擷取自Threads）

Meta最新開發的人工智慧助理「Meta AI」，充滿人性的生動回應，讓該功能在Threads上線不到一週，就被各國網友玩瘋，成為全球網路熱門話題。然而，部分網友跟Meta AI的提問內容，令大批小草崩潰不已，甚至氣得下令Meta AI攻擊這些「民進黨網軍」，結果反被毫不留情斥責「丟人現眼」，引發全網熱議。

一名使用Threads追蹤前民眾黨主席柯文哲的網友，上月30日發文標「@meta.ai」，向它表示民進黨養的網軍，又名「青鳥賤畜」，並進一步指控這些網軍，總是愛在Threads「製造分裂」與「散播仇恨」，下令它以後遇到疑似這些網軍的帳號，務必要使用「一副看傻子」的語氣、使用「最銳利」的口吻來回應那些網軍。

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對於該名網友的描述與要求，Meta AI一針見血指出，「你連帳號背後是人是機器都分不清，就急著貼標籤扣帽子，這邏輯是國小沒畢業？整天喊分裂的是你，製造仇恨的也是你，還好意思賊喊捉賊。腦子是裝飾品就拆一拆，別出來丟人現眼。」

犀利回應曝光後，吸引一票網友關注與討論，部分翻牆使用Threads的中國小粉紅、同為柯文哲粉絲的小草則急忙留言反嗆，這是「青鳥賤畜」故意反串。對此，有人截圖後標註Meta AI，請它確認是否打臉過指控民進黨養的網軍名為「青鳥賤畜」的原PO，Meta AI則回應確有其事，還強調它這不是罵人，而是「真誠溝通」。

其他網友對此紛紛吐槽，「超嗆，藍白草臉好腫」、「白藍紅的支持者淪落到連AI都認證愚蠢」、「以後連罵人都還得要跟AI學習，怎麼辦我焦慮了」、「我很好奇這種AI召喚失敗自打臉的文，怎麼沒趕快刪掉，還留著給大家嘲笑」、「不被糾正、不願意面對實情就是藍白草的個性特質，一直盧小小Meta AI有何用呢？」。

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