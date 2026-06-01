國票證券突遭搜索！前老董王祥文、顧問陳帝生帶回調查

國票金控今代子公司國票證券發重訊：「新北檢至公司搜索，公司配合調查，對財務業務並無影響」。（資料照）

國票證券今天遭檢調搜索；據了解，該公司前顧問陳帝生去年因規避開設內部人帳戶（俗稱98戶），且內部簽呈簽核行為與國票證券分層負責明細表規則不符，致國票證券遭金管會裁罰30萬元；新北地檢署今指揮新北市調查處兵分4路搜索國票證券等處，並約談陳帝生、前董事長王祥文、前總經理張育綺共3名被告，調查有無不法行為，全案朝違反「證券交易法」特別背信等罪嫌偵辦。

國票金控今則代子公司國票證券發布重訊證實：「新北檢至公司進行搜索，公司配合調查，對公司財務業務並無影響」。

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據了解，證交所於2024年12月及去年1月對國票證券進行查核，發現有2項疏失，第一即陳帝生實質上屬公司經理人及員工，惟未辦理人員登記並開設內部人帳戶，二是公司內部簽呈的簽核行為，與國票證券分層負責明細表規則不符；金管會於去年4月認為國票證券未落實執行內部控制制度，已違反證券商管理規則規定，依證券交易法核處30萬元罰鍰。

當時有媒體報導指稱，陳帝生是國票證券前副總經理，2019年轉任顧問，仍在國票證券主掌承銷業務期間，且身兼多家上市櫃公司，諸如：台端興業公司董事長、桓鼎KY董事、統量電能董事長，而國票證券正是桓鼎KY的現金增資案的承銷商；另外，亦有國票證券獨董公開指稱，王祥文明知並刻意協助陳帝生規避98戶及關係人交易金融監管，以顧問身分回聘陳帝生，涉犯背信、特別背信罪等刑事責任。

檢調接獲檢舉後，今日發動搜索調查有無刑事不法行為，約談前顧問陳帝生、前董事長王祥文、前總經理張育綺共3名被告。

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