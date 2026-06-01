明起3天高溫午後雷陣雨 週五南部有機會降甘霖

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

明天起注意午後雷陣雨！中央氣象署預報，明起3天午後雷陣雨的範圍越來越廣，週四起水氣增多，各地有降雨機會；週五（5日）起到下週台灣將處在大低壓帶內，天氣變得很不穩定，且要注意南海恐又有熱帶系統發展，有形成颱風的機會。

氣象署預報員鄭傑仁表示，明天薔蜜颱風會遠離台灣，僅午後山區有局部短暫雷陣雨，週三午後大台北、東北部及其他山區也有局部短暫雷陣雨，週四水氣更多，南部整天有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部及其他山區也有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有局部較大雨勢。

鄭傑仁提醒，明天起到週四這3天，每天都是高溫且炎熱的天氣，白天溫度達31度到35度，局部地區可達36度以上，氣象署未來3天應該每天都有機會發布高溫資訊，提醒民眾注意熱傷害。

「本週五開始一直到下週，要特別留意天氣，因為台灣處在大低壓帶的環境中，天氣會變得很不穩定」，鄭傑仁表示，週五當天南部及東南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

鄭傑仁表示，週六（6日）各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部較大雨勢；下週日到週一（7日、8日）南部有局部短暫陣雨或雷雨，中部、東部及東南部有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區有局部較大雨勢。

鄭傑仁說，還有要特別注意的是現在有熱帶系統發展機會，南海有一個大的低壓帶，未來有機會在當中發展較強的熱帶系統，由於時間較長、預報的不確定性較高，是否會增強為熱帶性低氣壓（TD）或是颱風，仍需要再觀察。

薔蜜颱風明天遠離台灣。（氣象署提供）

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