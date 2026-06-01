大冠鷲育雛直播再傳憾事！幼鳥今突暴斃 2親鳥不捨舉動惹網爆淚

母鳥疑似感受到幼鳥不適，還不斷從外頭帶枝葉回巢，為其蓋被。（圖擷自「鷹你而生」YouTube）

台灣猛禽育雛直播再傳憾事！屏東科技大學、昕昌生態科研公司所架設的屏東大冠鷲繁殖巢位直播，大冠鷲寶寶「鷲星」在今（1日）上午8時5分突然死亡，讓許多守在直播螢幕前的「線上保全（觀眾）」感到錯愕，兩隻親鳥在幼雛暴斃後的舉動，也瞬間引爆網友淚水。

由屏科大鳥類生態研究室與昕昌生態科研合作推出的屏東大冠鷲育雛直播在5月13日開播，未料直播近3週，大冠鷲寶寶「鷲星」不明原因今早在鏡頭前暴斃；今早7點許，「鷲星」開始大力喘氣、不穩，不斷趴下休息，8點5分左右掙扎展翅後，便向一旁倒地不動，年僅43日齡。

請繼續往下閱讀...

屏科大鳥類生態研究室發現異狀後，由研究人員上樹查看，確認「鷲星」沒有生命跡象，並取下屍體，預計將在今日下午進行解剖，但送剖檢與等待結果需要一段時間，「因為經費有限且送驗程序複雜，所以可能會等到下半年度再跟其他猛禽一併送驗，所以得到送驗報告的結果會用月來計算，但還是會發文通知大家的。很抱歉，要跟大家講這個星寶確定死亡的不幸消息。」

「鷲星」在鏡頭前無預警離世讓這近3週來守在直播螢幕前的線上保全難以置信，在頻道留言區崩潰表示「哭到沒辦法看了」。

而親鳥在幼雛暴斃前後的舉動，更讓網友淚水潰堤，今早母鳥疑似感受到幼鳥不適，還不斷從外頭帶枝葉回巢，為其蓋被，發現「鷲星」已經沒有氣息時，母鳥待在鏡頭前許久，彷彿不願接受。

而在中午時間，「鷲星」屍體已經被研究人員取下後，公鳥帶食物回巢，發現巢中空蕩蕩，佇立在巢內許久，還不斷發出叫聲，似在呼喚已離世的寶寶，甚至多次飛進飛出確認，親鳥們的舉止讓一票還在觀看直播的網友淚崩，直呼「看不下去了啦！爸爸拜託你快走」、「這個叫聲太心碎了」。

這也是又一次大冠鷲直播出現憾事，2024年台灣猛禽研究會在北部發現大冠鷲巢，並進行直播，不料直播不到兩週幼鳥「Uni」也突然無預警死亡，後續解剖檢驗發現，其體內有大量體腔內出血與肺出血情形，疑似誤食老鼠藥。

由於當時直播未發現鼠類，推測很有可能是蛇吃到有毒的老鼠，大冠鷲捕蛇食用後導致間接中毒。

「台灣猛禽研究會」曾表示，在2021至2024年間檢驗了10種106隻因各種原因死亡的猛禽肝臟或胃內容物，結果有61%檢出滅鼠藥殘留，檢測呈陽性的猛禽中有68%檢出兩種或以上藥劑。顯示老鼠藥不但對滅鼠效果不彰，反而造成猛禽的生存威脅。

中午公鳥帶食物回巢，卻發現巢中空盪盪，不斷發出叫聲呼喚。（圖擷自「鷹你而生」YouTube）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法