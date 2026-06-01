被餵誠實豆沙包？Meta AI曝公司主要營收是「中國詐騙廣告」

近日不少網友詢問Meta AI，有關Meta詐騙廣告氾濫原因等問題，獲得Meta AI極為誠實且詳細的回應，引發各界熱議。（圖擷取自Threads、法新社資料照，本報合成）

Meta公司旗下社群平台Threads測試「Meta AI」整合功能，吸引大批用戶標註「@meta.ai」互動。由於Meta在台灣近年淪為詐騙等犯罪溫床，不少網友好奇詢問Meta AI相關問題，結果它不僅「自首」公司營收確實是來自中國詐騙等違規廣告，還揭露中國金主如何投放廣告，過於誠實的描述一出瞬間轟動全網。

據悉，Meta AI自今年5月28日上線後，不斷回應各種領域、內容千奇百怪的諸多問題。其中，在繁體中文用戶的部分，陸續有人向Meta AI提問有關「中國詐騙廣告」、「Meta營收多少來自中國和香港」、「明知道很多廣告是惡意詐騙，為何麼仍讓投放詐騙廣告」等議題，Meta AI則像是吃了「誠實豆沙包」般，逐一詳細解釋背後原由。

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Q：為什麼Meta要解散反詐團隊？

Meta AI表示，主要是受到「成本考量」跟「收入取捨」影響，Meta 規定打擊詐騙行動導致的營收損失，不得超過0.15%、約1.35億美元（約新台幣43億元），否則會影響廣告營收表現，所以後來團隊被解散，連帶平台打詐力度跟著收緊。

Q：Meta已經知道很多廣告是詐騙，為什麼還要投放？

Meta AI回應，根據Meta內部文件顯示， 因為「詐騙廣告對營收貢獻很大」，所以Meta沒有全面封殺。 另外，Meta AI補充外媒《路透社》曾揭露Meta包含詐騙等違反標準的廣告，占該公司2024年營收10.1%，金額高達約160億美元（約新台幣5059億元）左右，平台每天投放約150億則「高風險」詐騙廣告。

Meta AI指出，Meta對詐騙廣告的策略是「加價懲罰」，而非直接封鎖，被系統判斷廣告主「有95%機率是詐騙」才封禁，低於門檻的就提高出價成本，只要廣告主願意多付錢仍可投放。Meta AI還搬出2025上半年打詐行動，指出該行動設有營收損失上限約0.15%，超過就不繼續打，目的是為了平衡「打詐」跟「營收」。

Meta AI直言， Meta並不是不知道很多廣告是詐騙，而是因為「詐騙廣告太賺錢」 ，所以選擇「溫和打詐」，計畫慢慢從10.1%降到2027年的5.8%。

Q：既然在中國不能用Facebook，那這些公司是如何下廣告？

Meta AI指出，雖然中國境內不能使用或瀏覽臉書，但設立在中國的公司並未被禁止在境外平台投廣告，因此中國公司仍買臉書廣告。

這些公司申請到「Meta企業管理平台」帳號後，再直接登入「ads manager」投放廣告給海外用戶。根據Meta AI描述，來自中國的廣告主會透過Meta的廣告後台直接下單，投放對象是中國以外的用戶，例如歐美、東南亞等地。

Q：為什麼Facebook在中國不能使用，但Meta仍有在中國的營收？

Meta AI坦言，儘管臉書在中國被阻擋不能使用，但是Meta的多數營收仍是來自中國廣告主投放，並提到主要是Temu、希音（Shein）等跨境電商和遊戲公司購買廣告。

根據Meta財報顯示，2024年來自中國廣告的收入，讓公司進帳183.5億美元（約新台幣5800億元），占總營收11%以上，是僅次於美國的第二大市場。

Q：Meta過去有因為「詐騙廣告」氾濫，而被中國或香港當局被罰款嗎？

Meta AI回應，從未因詐騙廣告在中國或香港被罰款，因為中國用戶不能使用臉書，況且Meta在中國也沒有業務。

另據《路透社》內部文件顯示，中國是Meta詐騙廣告的最大來源國，2024年中國廣告貢獻Meta收入約184億美元（約新台幣5820億元），其中高風險詐騙廣告佔19%；Meta回應已下架4600萬則中國相關違規廣告，並與部分違規代理商終止合作。

Q：（來自中國的廣告）這些營收到底是投哪些廣告？是投給誰看的？

Meta AI描述，主要是中國企業「出海」投廣告，目標是海外用戶，並不是投給中國人觀看的。另據Meta財報資料顯示，中國廣告主2023年在Meta花費約135億美元（約新台幣4267億元），占Meta總收入10%。Meta財報也明確指出，這部分收入主要來自中國廣告主高額支出，投放AI推薦影片內容等。

由於部分中國廣告涉及詐騙、非法賭博等違規內容，讓Meta曾組建反詐團隊，把違規廣告占比從19%降到9%，但後來反詐團隊解散，2025年違規廣告占比又回升至16%。

Q：中國投入的這些廣告效果如何？中國人投這些廣告有多少比例是詐騙相關？

Meta AI表示，Temu、Shein等中國跨境電商靠臉書、IG在海外市場打廣告，投資報酬率一度很強。像是2025年美國施行關稅政策後，Temu大砍廣告預算，讓Meta股價一度大跌，但後續廣告營收仍穩健增長26%。

另據外媒報導指出，Meta從中國廣告主獲得180億美元的收入中，有約19%、超過30億美元（約新台幣949億元）來自詐騙、賭博、色情等非法內容。Meta回應稱實際比例更低，但承認平台涉及美國三分之一的詐騙案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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