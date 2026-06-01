「黨內紛擾難息不想涉入其中」民眾黨張清俊宣布退出中壢區議員初選

民眾黨社會發展部主任張清俊宣布退出桃園市中壢區議員初選。（圖擷取自張清俊臉書）

民眾黨近期退黨與退選消息頻傳，民眾黨在桃園市議員提名也一波三折，原本欲爭取中壢選區議員提名的社會發展部主任張清俊，昨日（5月31日）晚間在臉書宣布將退出黨內初選，原因是「黨內紛擾難息，實在不想再涉入其中」。

中壢選區先前由媒體人毛嘉慶、民眾黨中央委員林昭印與張清俊三人角逐提名，不過林昭印日前被爆出酒店風波，民眾黨秘書長周榆修證實，由於林昭印一案仍待中評會調查，因此中壢選區提名作業先暫停。

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張清俊表示，在跟團隊夥伴討論之後，他決定退出初選，「黨內紛擾難息，大的對大的，大的也對小的，小的對小的，小的也對大的，實在不想再涉入其中」。張清俊提到，團隊選務在2月初選暫停之後就無法按計畫推進各項戰術目標，時機已經錯過，跟團隊夥伴達成了共識，團隊不散、改以輔選來做出貢獻。

張清俊強調，退出初選的決定不容易，但包括律、稅務、地政、市政建議等免費諮詢的選民服務，會一直持續做下去，直到做不動為止。

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