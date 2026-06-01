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    首頁 > 國際

    美國知名真人秀成員驚傳離世 搜救隊撈起遺體

    2026/06/01 15:42 即時新聞／綜合報導
    美國知名真人秀《蠻野一家》的成員之一馬特‧布朗傳出死訊。圖為馬特‧布朗（左）過去和友人合照。（圖擷自「Matt Brown」IG）

    美國知名真人秀《蠻野一家》的成員之一馬特‧布朗傳出死訊。圖為馬特‧布朗（左）過去和友人合照。（圖擷自「Matt Brown」IG）

    美國知名真人秀《蠻野一家》（Alaskan Bush People）一共拍攝14季，主要呈現比利‧布朗（Billy Brown）帶著家人在阿拉斯加荒野生活的過程，孰料比利長子、現年43歲的馬特‧布朗（Matt Brown）傳出死訊，華盛頓州奧卡諾根郡搜救隊於5月30日在當地河流打撈起他的遺體。

    《NBC》報導，奧卡諾根郡警長辦公室表示，警方於5月27日接獲報案後前往奧羅維爾（Oroville）南部河流，報案人指稱有1名男子坐在河水中，自己與對方交談後正打算離開，孰料聽到落水聲傳來，回頭一看發現這名男子臉朝下隨著水流漂走。

    警方透露，在男子落水處附近發現了槍械，義工搜救隊於30日撈起1具遺體，上面留有槍傷，法醫初步判斷是輕生。馬特‧布朗的胞弟諾亞‧布朗（Noah Brown）也參與了搜索，他在社群平台上證實死者就是馬特。

    據了解，馬特‧布朗於《蠻野一家》2014年首播至2019年都有出演，並將自己對抗酗酒習慣的過程拍攝出來。《蠻野一家》大家長比利‧布朗於2021年離世後，節目於2022年播出了第14季，同時也是最後1季。

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