為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    交通部加嚴毒駕罰則！ 吸毒就吊銷駕照限制重考、乘客連坐處罰

    2026/06/01 12:11 記者吳亮儀／台北報導
    交通部將修「道路交通管理處罰條例」，光是吸食第一、二級毒品且沒駕車，就吊銷駕照3年且限制重考；18歲以上乘客連坐處罰。示意圖。（資料照）

    交通部將修「道路交通管理處罰條例」，光是吸食第一、二級毒品且沒駕車，就吊銷駕照3年且限制重考；18歲以上乘客連坐處罰。示意圖。（資料照）

    毒駕問題越來越嚴重，害死許多無辜用路人。交通部今天（1日）宣布，毒駕者除了得受「刑法」罰則外，交通部將修「道路交通管理處罰條例」，光是吸食第一、二級毒品且沒駕車，就吊銷駕照3年且限制重考；18歲以上乘客連坐處罰。

    毒駕行為同時涉犯有行政責任及刑事責任，違反「道路交通管理處罰條例」第35條及「刑法」第185條之3規定，依法將優先追究刑事責任；交通部負責訂定行政責任和裁罰。

    交通部今天宣布，規劃修正「道路交通管理處罰條例」，重點包括將吸食毒品後駕車者由現行吊扣駕駛執照1至2年，加重為「吊銷駕駛執照、且3年內不得再考領」。

    另外，對施用第一級、第二級毒品者，即使未有駕車行為，也將「吊銷駕駛執照並限制重新考領」；施用第三級、第四級毒品者，則吊扣其駕駛執照。

    另外，擬修新規定，同時提高毒駕初累犯罰鍰額度，並增訂年滿18歲同車乘客明知駕駛人施用毒品，卻仍搭乘者的處罰規定，藉連坐處罰，由共同責任機制提升社會防制效果。

    此外，交通部也將建立毒駕者及施用毒品者的駕駛資格管理制度。未來受吊扣、吊銷駕照處分者，須完成毒品戒癮治療或毒品危害講習，並於一定期間內未再施用毒品，始得重新考領或換發駕駛執照，透過結合交通管理與戒癮輔導機制，促使行為人戒除毒癮。

    在短期措施方面，交通部將優先修正「道路交通安全規則」，要求經確認施用毒品者，須完成相關治療或講習，並持續符合規定條件後，始得換發短期駕駛執照或重新考領駕照。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播