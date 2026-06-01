交通部加嚴毒駕罰則！ 吸毒就吊銷駕照限制重考、乘客連坐處罰

交通部將修「道路交通管理處罰條例」，光是吸食第一、二級毒品且沒駕車，就吊銷駕照3年且限制重考；18歲以上乘客連坐處罰。示意圖。（資料照）

毒駕問題越來越嚴重，害死許多無辜用路人。交通部今天（1日）宣布，毒駕者除了得受「刑法」罰則外，交通部將修「道路交通管理處罰條例」，光是吸食第一、二級毒品且沒駕車，就吊銷駕照3年且限制重考；18歲以上乘客連坐處罰。

毒駕行為同時涉犯有行政責任及刑事責任，違反「道路交通管理處罰條例」第35條及「刑法」第185條之3規定，依法將優先追究刑事責任；交通部負責訂定行政責任和裁罰。

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交通部今天宣布，規劃修正「道路交通管理處罰條例」，重點包括將吸食毒品後駕車者由現行吊扣駕駛執照1至2年，加重為「吊銷駕駛執照、且3年內不得再考領」。

另外，對施用第一級、第二級毒品者，即使未有駕車行為，也將「吊銷駕駛執照並限制重新考領」；施用第三級、第四級毒品者，則吊扣其駕駛執照。

另外，擬修新規定，同時提高毒駕初累犯罰鍰額度，並增訂年滿18歲同車乘客明知駕駛人施用毒品，卻仍搭乘者的處罰規定，藉連坐處罰，由共同責任機制提升社會防制效果。

此外，交通部也將建立毒駕者及施用毒品者的駕駛資格管理制度。未來受吊扣、吊銷駕照處分者，須完成毒品戒癮治療或毒品危害講習，並於一定期間內未再施用毒品，始得重新考領或換發駕駛執照，透過結合交通管理與戒癮輔導機制，促使行為人戒除毒癮。

在短期措施方面，交通部將優先修正「道路交通安全規則」，要求經確認施用毒品者，須完成相關治療或講習，並持續符合規定條件後，始得換發短期駕駛執照或重新考領駕照。

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