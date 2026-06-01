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    首頁 > 生活

    曾文、烏山頭、南化水庫合計蓄水量 「百年大旱」以來最低

    2026/06/01 13:36 記者吳俊鋒／台南報導
    由於上游累積降雨不到歷來同期平均的一半，曾文水庫的蓄水率跌至個位數。（記者吳俊鋒攝）

    由於上游累積降雨不到歷來同期平均的一半，曾文水庫的蓄水率跌至個位數。（記者吳俊鋒攝）

    由於集水區累積降雨偏少，曾文水庫蓄水率跌至個位數，烏山頭、南化水庫的水位也持續下探，截至今午，台南這3座主要水庫的合計有效蓄水量僅剩7356萬立方米，是2021「百年大旱」以來最低，水情令人關注

    根據水利署南區水資源分署資料，曾文、烏山頭，以及南化等3大水庫目前的合計有效蓄水量，為2021年6月2日的7305萬立方米之後最低，上游累積降雨不到歷來同期的一半是主要原因。

    南水分署統計，最近半年曾文水庫集水區累積降雨為336毫米，約為歷來平均的4成76。

    而供應民生用水的南化水庫，集水區去年12月迄今的累積降雨量為236毫米，更不到歷來平均的4成5。

    南化水庫今年以來透過甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水量累計678.68 萬立方米，僅約近5年同期平均值的21%，也只比百年大旱時略高一些，顯見集水區降雨真的偏少。

    南水分署觀測，截至今天下午1點，曾文水庫的水位標高193.02公尺，蓄水率跌至個位數，為9.64%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量約5480萬立方米。

    至於南化水庫，水位標高為162.60公尺，有效蓄水量1865萬立方米，蓄水率是22.80%；南水分署表示，目前台南水情正常、穩定，但仍籲請民眾持續節約用水。

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