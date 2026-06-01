抱背包漂流獲救！宜蘭神秘海灘遇大浪偷襲 搜救車輛也被捲入海

空勤直升機飛到南澳神秘海灘將落海女子吊掛上岸。（圖由宜蘭縣消防局提供）

宜蘭縣南澳鄉神秘海灘海蝕洞一帶海灘昨天上午才傳出25名露營遊客受困，好不容易獲救平安脫困，不料，晚間又傳出另一對男女遭大浪襲擊落海，49歲潘姓女子今天（1日）凌晨獲救，同行的39歲黃姓男子不見蹤影，救難人員仍在持續搜救。

受到薔蜜颱風外圍環流影響，南澳神秘海灘海蝕洞海域昨晚持續掀起巨浪，搜救過程中，一輛義消救難車被大浪捲入海中，車上葛姓警員緊急跳車，受到輕傷。今天天亮後，海巡署及宜蘭縣消防局合計動員37人、9輛車、2艘船艇救援，並申請空勤直升機協尋，截至上午11點仍無所獲。

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潘女與黃男昨晚到神秘海灘海蝕洞露營，事發當下正在海灘上散步，2人行進過程中一陣大浪襲來，被捲入海中，潘女緊抓有浮力的背包隨浪漂流，幸運漂到附近海面上的定置漁場，抓住浮球，用手機打119求救。

宜蘭縣消防局晚間10點26分獲報後派員搜救，把潘女求救座標提供給海巡署，請求派遣船艇及空勤直升機救援，深夜11點44分，潘女與救難人員取得聯繫，告知有抓到漁網浮球，空勤直升機隨即飛抵現場，今天凌晨0時29分吊掛到附近沙灘。

潘女在海面漂浮超過2小時後獲救，被救起時意識清楚，無明顯外傷，但有失溫情形，由救護車送醫救治，黃男則失去蹤影。據了解，潘女設籍彰化，黃男住高雄，雙方相差10歲，2人是夫妻還是朋友尚待釐清。

至於稍早受困的25名遊客，5月30日晚間搭乘7輛車進入神秘海灘海蝕洞露營，隔天海水漲潮，車子出不來，打118向海巡署求救，有些遊客後來緊貼著山壁走出來驚險脫困，義消出動鐵牛車拖帶困在沙灘上車輛，中午12點多海水退潮，宜蘭縣消防局救難人員徒步走到海蝕洞，把受困遊客全部撤離，結束一場虛驚。

宜蘭南澳神秘海灘海蝕洞，昨晚有對露營男女遭大浪襲擊捲入海中，落海女子幸運獲救。（圖由宜蘭縣消防局提供）

受困在南澳神秘海灘海蝕洞的25名遊客，昨天中午全數脫困。（圖由宜蘭縣消防局提供）

南澳神秘海灘昨天上午退潮後，受困車輛陸續撤離。（圖由宜蘭縣消防局提供）

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